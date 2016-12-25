減少事故發生 南投警協助代步車裝反光椅套
2016-12-25 12:58
南投縣警察局推動交通安全新措施，員警在街頭巡邏時，還會主動幫電動代步車的車主套上反光椅套，確保行車安全。（記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕誰說被員警盯上會衰?為改善老人電動代步車交通事故發生率，南投縣警察局創全台之先，發揮創意將拾荒者反光背心改製成代步車反光椅套，且反被動為主動，發現未套上反光椅套代步車，也會上前協助車主套上該椅套，為警民關係帶來大大的加分。
南投邁人高齡社會，大街小巷不時可見65歲以上銀髮族，駕駛電動代步車四處趴趴走，有的還裝上置物架，一下子到菜市場買菜；一下子將收集的報章雜誌等回收物品，載運到資源回收站處理。
對老人家而言，駕駛電動代步車遠比騎機車或腳踏車還容易學習，的確是相當符合代步的工具，惟老人家駕駛電動代步車隨意穿梭在車陣中，有時還會逆向、蛇行，讓其他汽機車忙於閃避，險象環生，儼然已成交通安全一大隱憂，令南投警方不敢掉以輕心，才祭出該項新措施。
警方表示，據縣府資料顯示，電動代步車區分自費與公費，公費方面，依肢體身障輕重程度，可獲1萬2500元至2萬5000元不等的補助，今年迄9月底，補助件數13部，累積5年件數也只有82部，換言之，市面上看到的電動代步車，以民眾自費購買的居多，加上交通部解釋電動代步車隸屬衛福部管理的醫療用途，不算是交通工具，應視為「行人」活動之輔助器材，遂希望藉此建立老人家遵守交通法規的觀念，降低意外狀況發生。
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