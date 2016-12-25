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溪床撒鹽造雪景挨轟 廣告公司傳簡訊道歉

網友踢爆，有劇組為了製造雪景效果，居然把鹽撒在深山野溪，嚴重破壞當地環境。（圖擷自爆料公社）

2016-12-25  12:52

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕大兼廣告製作公司昨天率領劇組約50人在梵梵溫泉拍攝廣告，疑似為了營造雪景，將大量鹽巴撒在梵梵溫泉行水區陸地上，並將鹽巴沖進溪裡，民眾質疑破壞環境，拍照並發布在臉書，引起社會大眾撻伐，宜蘭縣環保局接獲報案後，馬上派員前往稽查，今天與文化局、農業處、林管處等單位再度上山採樣勘查。

大兼公司事後發出簡訊向宜蘭縣政府道歉，大兼公司在簡訊中指出，「拍攝時盡力用各種方式降低污染，拍攝後也留所需人力清理現場盡力復原，力求將傷害降到最低，但雖然如此，還是非常遺憾傷害已造成，本公司對此事件至上最高的歉意」。

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  • 對大自然灑鹽，廣告公司道歉了。（記者簡惠茹翻攝）

    對大自然灑鹽，廣告公司道歉了。（記者簡惠茹翻攝）

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相關關鍵字： 廣告 撒鹽 污染 溫泉 爆料公社
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