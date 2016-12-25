屏東家扶學子秀舞技 謝冬衣捐贈

屏東家扶學子以街舞表達對愛心大眾的謝意。（記者羅欣貞攝）

2016-12-25 12:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕每年耶誕節集合顧客愛心送䁔弱勢族群，屏東太平洋百貨公司今年募集超過1500件二手冬衣，今天（25日）捐贈屏東家扶中心，受扶學子表演才藝表達感謝。

屏東家扶中心在全縣33鄉鎮市扶助1200多個經濟弱勢家庭，每個月月底安排「家扶日」，安排受扶家庭到中心依所需挑選各界捐贈的物資、衣物；屏東太平洋百貨每年此時發起募集愛心活動，挹注弱勢家庭年關需求，都獲得顧客熱烈支持，去年是二手牛仔褲，今年則是冬衣，熱心民眾捐出上衣、長褲丶外套、圍巾、毛帽等，有人甚至直接送到屏東家扶中心。

捐贈儀式今天上午11時在太平洋百貨前廣場舉行，家扶愛心才藝班的學子，表演木箱鼓丶街舞，表達對社會大眾的感謝之意，學子家長們也出席，為孩子加油。業者也指出，顧客太熱情，就算活動已截止，還是不斷有人捐衣，衣服經過整理狀況都不錯，會持續轉送到家扶。