連5漲止步！中油宣布下週油價不調整

台灣中油公司宣布，下週各式汽柴油價格調格不調漲。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-12-25 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕國內油價五連漲止步！繼台塑石化昨（24日）下午宣布不調整後，台灣中油公司也宣布，依浮動油價機制計算，下週各式汽柴油價格調格不調漲。

中油表示，國內調價指標（70%杜拜+30%布蘭特）週均價漲每桶52.87美元，與上周每桶52.86美元相比，下跌0.01美元，依浮動油價公式計算不調整汽柴油價格，各式汽柴油價格維持為92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛26.4元、98無鉛28.4元、超級柴油22.5元。

中油公司強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事，並呼籲民眾應體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油。

台塑石化汽柴油價格下週也維持92無鉛汽油每公升24.8元、95+無鉛汽油26.3元、98無鉛汽油28.6元、超級柴油22.3元。