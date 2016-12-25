為清寒生加油！百人獲頒助學金
〔記者廖淑玲／雲林報導〕人窮志不窮！雲林斗六國中學生魏國祐來自單親家庭，因父視重病化療住院，家裡都由他打理；鎮南國小培慈、鈺方姊妹是原住民低收入戶，父親車禍開刀，姊妹倆參加雲林縣社會關懷協會課輔班，會幫忙做家庭手工貼補家用，他們在校是好學生，在家都是好幫手，今天接受表揚並獲贈助學金，值得喝采。
雲林縣兒童福利發展協會由雲林縣不動產開發商業同業公會贊助，今天在虎尾高中演講廳表揚100名國中小清寒家庭學生，並邀請虎尾揚子高中螺陽志工社表演「隱形的天才」，為清寒學生打氣，感動全場。
雲林縣兒童福利發展協會連續5年獲雲林縣不動產開發商業同業公會贊助，頒贈清寒中小學生獎助學金，公會理事長李明石以景氣不好需要幫助的人更多，承諾明年加碼到200人，今天包括李明石、雲林縣副縣長張皇珍、雲林縣議會副議長蘇俊豪、雲林家扶中心主任廖志文等人都到場為孩子加油。
主辦單位還特別邀請揚子高中高三和班學生組成的螺陽志工社以勵志書「隱形的天才」為主題，用精彩的話劇方式，表演書中主角積極自助人助的故事，最後以大合唱鼓勵受獎學童正面、積極、樂觀迎接生命挑戰，指導老師林雅萍感謝主辦單位給揚子學生成長學習的機會，盼藉由演出帶領大朋友、小朋友走出戶外投入公益參與。
兒童福利發展協會理事長郭建位表示，為讓弱勢孩子不會因家庭經濟困難受影響，特別舉辦此次活動，感謝來自社會的愛與關懷，希望透過「大手扶小手」的力量，讓社會的正能量不斷發酵，為下一代建構良好的成長環境。
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用心照顧重病父親的斗六國中魏國祐（左二）獲表揚。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣社會關懷協會課輔班學童自立自強獲表揚。（記者廖淑玲攝）
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虎尾揚子高中螺陽志工社表演「隱形的天才」，為清寒學生打氣，感動全場。（記者廖淑玲攝）
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虎尾揚子高中螺陽志工社大合唱，為清寒學生打氣。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣兒童福利發展協會頒發揚子高中感謝狀，由指導老師林雅萍（前排左）代表接受。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣不動產開發商業同業公會理事長李明石鼓勵受獎學童人窮志不窮。（記者廖淑玲攝）
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揚子高中學生演出精彩。（記者廖淑玲攝）
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揚子高中學生演出「隱形的天才」話劇。（記者廖淑玲攝）
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揚子高中學生演出唱作俱佳。（記者廖淑玲攝）
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揚子高中志工表演，贏得喝采。（記者廖淑玲攝）
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