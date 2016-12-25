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過年前缺血 順天慈善會300多人挽袖捐血

過年前醫院開刀量增，順天慈善會捐血活動挹注血庫，300多名熱血民眾挽袖捐血。（記者黃良傑攝）

2016-12-25  12:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市捐血中心Ａ型血庫存量僅6天，又遇農曆過年前夕病患搶開刀，醫院用血量急遽增加，高市順天慈善會今發起捐血活動，吸引300多人響應，捐血中心表示，另O型血也僅7天存量，幸好有熱心慈善團體與熱血的民眾捐血。

高雄捐血中心表示，因為民眾返家過年的習俗，加上醫護人員也要圍爐過年，因此，每年農曆過年前夕開刀量增加，輸血情況較頻繁，血庫也相對吃緊，所幸目前血液供輸穩定，不過，Ａ型血庫存量僅6天，是血庫所有血型中最需要的。

順天慈善會理事長方文彬今登高一呼，帶領理監事與熱血民眾挽袖捐血，立即吸引300多名熱血民眾響應，充實血庫，方文彬信奉觀音佛祖「仁慈媽」渡化世人的精神，希望抛磚引玉捐血救人。

方文彬表示，救人一命勝過七級浮屠、捐血一袋就是救人一命，順天慈善會每年都舉辦捐血活動，一想到每袋血可救助眾生，志工們都不覺得辛勞。

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