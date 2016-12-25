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梵梵野溪撒鹽造雪景 專家痛批「太糟糕的示範」！

2016-12-25  14:14

〔即時新聞／綜合報導〕大兼廣告製作公司，昨至宜蘭縣大同鄉梵梵溫泉，拍攝怪獸彈珠手遊廣告，為營造雪景，竟在溪床周邊撒鹽，破壞環境，不僅遭宜蘭縣環保局開罰，還被要求限期復原、將列入黑名單。迴瀾風生態協會執行長吳昌鴻今也痛批，「真是太糟糕的示範」。

《蘋果日報》報導，吳昌鴻也解釋，溪水鹽度一旦升高，首先活不下去的是底層藻類，若食物鏈遭破壞，恐直接危及魚蝦生存，加上連日以來少雨，少了大量雨水沖刷淡化，影響生態甚遠。

吳也說，水生動植物遇鹽度變化，首先要面臨滲透壓調節的問題，若無法調節體內水分與離子的平衡，恐將死亡，另外，大部分淡水魚、蝦等，在高鹽分的海水，根本活不下去，魚蝦賴以維生的溪底藻類，若遭破壞，恐須經歷一段恢復期，可能對生態造成長遠衝擊，他也建議，環保單位應用人力，鏟除鹽巴打包帶離，莫讓溪水鹽分濃度持續過高。

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  • 大兼廣告製作公司一行50人，昨在梵梵溫泉拍攝廣告，將大量鹽巴灑在溪床、行水區陸地上，並將鹽巴沖進溪裡，今天仍殘留許多鹽巴。（記者簡惠茹攝）

    大兼廣告製作公司一行50人，昨在梵梵溫泉拍攝廣告，將大量鹽巴灑在溪床、行水區陸地上，並將鹽巴沖進溪裡，今天仍殘留許多鹽巴。（記者簡惠茹攝）

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相關關鍵字： 宜蘭 廣告 手遊 撒鹽 梵梵野溪溫泉 生態
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