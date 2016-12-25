| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

開眼界！道士升道長 爬108層刀梯、釘梯

籙士登刀梯，過程相當艱辛。（記者蔡宗勳攝）

2016-12-25  12:18

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕別開生面的法師進階籙考，攀爬108層刀梯大考驗，今天早上在嘉義縣朴子市配天宮停車場舉行，吸引許多民眾圍觀，看著道士們小心翼翼登上高聳入雲的天壇，直呼大開眼界。

登108層刀梯儀式首先由廖建男道長帶領眾籙士拜五師，依序為引進師、保舉師、証盟師、監度師與傳度師，其中監度師為65代天師張意將。

眾所注目的登108層刀梯，由先鋒官吳明哲在未繫安全繩的情況下，率先登上高約33公尺的天壇，接著為陳振凱與林琇玲兩位「籙士」登梯，最後由「嗣漢」廖建男道長壓軸，共計3男1女完成。

108層刀梯比喻經過36洞天、72福地修練，方可授職法師地位，廖建男曾在99年於桃園大園登過刀梯，初授太上三五都功法師，再度上刀梯陞職為上清五雷法師，陳振凱與林琇玲初授太上三五都功法師。

相關影音

廣告
  • 108層刀梯高聳入雲。（記者蔡宗勳攝）

    108層刀梯高聳入雲。（記者蔡宗勳攝）

  • 道士們小心翼翼登上高聳入雲的天壇。（記者蔡宗勳攝）

    道士們小心翼翼登上高聳入雲的天壇。（記者蔡宗勳攝）

  • 先鋒官吳明哲藝高膽大，未繫安全繩登刀梯。（記者蔡宗勳攝）

    先鋒官吳明哲藝高膽大，未繫安全繩登刀梯。（記者蔡宗勳攝）

  • 刀梯相當銳利。（記者蔡宗勳攝）

    刀梯相當銳利。（記者蔡宗勳攝）

  • 女道士林琇玲登刀梯。（記者蔡宗勳攝）

    女道士林琇玲登刀梯。（記者蔡宗勳攝）

  • 許多民眾圍觀登刀梯儀式。（記者蔡宗勳攝）

    許多民眾圍觀登刀梯儀式。（記者蔡宗勳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 刀梯 法師 道士 釘梯
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：開眼界！道士升道長 爬108層刀梯、釘梯


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.