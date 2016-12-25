開眼界！道士升道長 爬108層刀梯、釘梯

籙士登刀梯，過程相當艱辛。（記者蔡宗勳攝）

2016-12-25 12:18

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕別開生面的法師進階籙考，攀爬108層刀梯大考驗，今天早上在嘉義縣朴子市配天宮停車場舉行，吸引許多民眾圍觀，看著道士們小心翼翼登上高聳入雲的天壇，直呼大開眼界。

登108層刀梯儀式首先由廖建男道長帶領眾籙士拜五師，依序為引進師、保舉師、証盟師、監度師與傳度師，其中監度師為65代天師張意將。

眾所注目的登108層刀梯，由先鋒官吳明哲在未繫安全繩的情況下，率先登上高約33公尺的天壇，接著為陳振凱與林琇玲兩位「籙士」登梯，最後由「嗣漢」廖建男道長壓軸，共計3男1女完成。

108層刀梯比喻經過36洞天、72福地修練，方可授職法師地位，廖建男曾在99年於桃園大園登過刀梯，初授太上三五都功法師，再度上刀梯陞職為上清五雷法師，陳振凱與林琇玲初授太上三五都功法師。

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