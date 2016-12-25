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跌破眼鏡！高雄今年遊客增幅最大的風景區是....

蓮池潭是老字號的風景區，這兩年景觀美化。（記者葛祐豪攝）

2016-12-25  12:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕不受中客縮減的影響，高雄市今年前3季主要觀光遊憩區的遊客人次，卻逆勢增加22.35%；各風景區中，以老字號的蓮池潭增幅147％最高，跌破眼鏡。

根據交通部觀光局的最新季報，今年1至9月，高雄市主要觀光遊憩區遊客人次達2519萬人次，較去年同期上升22.35%，升幅在六都中居冠。

高雄市政府指出，這顯示103年發生81石化氣爆後，高雄市整體觀光遊客有逐漸回流現象，至於中客團減少的影響是否擴大，會持續注意。

各觀光遊憩區中，今年前3季遊客增幅最大的是蓮池潭，人次逾298萬人次，增幅高達147％；其次為世運主場館，人次近59萬人次，增幅近93％；第三是駁二藝術特區，人次達396萬人次，增幅87.8％。

高雄市觀光局指出，蓮池潭是老字號的風景區，這兩年景觀美化，並引進纜繩滑水等水上活動，重新吸引日、韓及東南亞遊客造訪。

減幅最大的遊憩區，是中國團客最愛去的西子灣打狗英國領事館文化園區，今年前3季遊客人次僅剩77.5萬人次，減幅高達52.69％。其他減幅在2成以上的遊憩區，還包括歷史博物館、愛河。

以參觀總人次統計，遊客最愛去的還是佛光山，今年前3季近640萬人次，其次分別為駁二、旗津風景區。

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  • 蓮池潭引進不少水上活動。（記者葛祐豪攝）

    蓮池潭引進不少水上活動。（記者葛祐豪攝）

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