| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

池上米特等獎得主 捐穀金助母校管樂團

唐金滿不僅在農會裡監控稻米碾製品質，自家好米參賽得獎，要將穀金捐母校管樂隊。（記者王秀亭攝）

2016-12-25  12:16

［記者王秀亭／台東報導］池上米新任特等獎得主之一唐金滿，看見母校池上國中管樂團近年來成績卓越，可運用的經費卻很有限，將扣除成本後的十六萬元穀金，捐給母校，唐金滿說，原本想用來買車，但學生的學習不能等，盼拋磚引玉。

池上鄉農會碾米廠員工唐金滿從小跟著父親種稻，父親過世後，不願讓自家的4甲多農地荒廢，接手種稻，利用上班前、假日走進田裡，照顧稻子。

唐金滿說，池上鄉是全國二期稻作唯一舉辦品質競賽的鄉鎮，插秧時就想嘗試參賽，因秧苗場供貨延後，成為鄉內最晚一批插秧的稻田，竟順利躲過孕穗、結穗期的大雨。

「第一次參加池上米品質競賽就得特等獎。」唐金滿坦言，原本計畫為自己換輛更好的代步車，一到比賽現場，突然想起母校池上國中管樂隊目前部分管樂還是他校借用或移撥，想給學弟妹更好的學習環境，陪同參賽的妻子欣然同意後，競賽結果公布就拿下前十名，待穀金入帳後，就會捐給池上國中。

池上國中校長王淑冠表示，目前樂器暫時足夠，但每年維護、維修費用約20萬元，更盼有經費讓學生多到台東市或其他縣市看音樂會，有校友的熱情協助，將妥善運用在管樂隊，或學校迫切需要改善、增購的教學設備上。

廣告
  • 有池上鄉農會碾米廠唐金滿，監控池上米碾製品質，也種出好吃的池上米。（記者王秀亭攝）

    有池上鄉農會碾米廠唐金滿，監控池上米碾製品質，也種出好吃的池上米。（記者王秀亭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 池上米 特等獎 穀金
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：池上米特等獎得主 捐穀金助母校管樂團


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.