池上米特等獎得主 捐穀金助母校管樂團

唐金滿不僅在農會裡監控稻米碾製品質，自家好米參賽得獎，要將穀金捐母校管樂隊。（記者王秀亭攝）

2016-12-25 12:16

［記者王秀亭／台東報導］池上米新任特等獎得主之一唐金滿，看見母校池上國中管樂團近年來成績卓越，可運用的經費卻很有限，將扣除成本後的十六萬元穀金，捐給母校，唐金滿說，原本想用來買車，但學生的學習不能等，盼拋磚引玉。

池上鄉農會碾米廠員工唐金滿從小跟著父親種稻，父親過世後，不願讓自家的4甲多農地荒廢，接手種稻，利用上班前、假日走進田裡，照顧稻子。

唐金滿說，池上鄉是全國二期稻作唯一舉辦品質競賽的鄉鎮，插秧時就想嘗試參賽，因秧苗場供貨延後，成為鄉內最晚一批插秧的稻田，竟順利躲過孕穗、結穗期的大雨。

「第一次參加池上米品質競賽就得特等獎。」唐金滿坦言，原本計畫為自己換輛更好的代步車，一到比賽現場，突然想起母校池上國中管樂隊目前部分管樂還是他校借用或移撥，想給學弟妹更好的學習環境，陪同參賽的妻子欣然同意後，競賽結果公布就拿下前十名，待穀金入帳後，就會捐給池上國中。

池上國中校長王淑冠表示，目前樂器暫時足夠，但每年維護、維修費用約20萬元，更盼有經費讓學生多到台東市或其他縣市看音樂會，有校友的熱情協助，將妥善運用在管樂隊，或學校迫切需要改善、增購的教學設備上。