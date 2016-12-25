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廣告公司梵梵溫泉撒鹽 宜縣府：限期復原、列黑名單

環保局接獲報案後，馬上派員前往稽查，今天與文化局、農業處、林管處等單位再度上山採樣勘查。（記者簡惠茹攝）

2016-12-25  12:17

［記者簡惠茹／宜蘭報導］大兼廣告製作公司昨天為了拍攝怪獸彈珠手遊廣告，竟然到大同鄉梵梵溫泉撒鹽遭民眾痛批破壞環境，今天上午宜蘭縣政府團隊到場勘查，現場仍有殘留鹽巴，環保局表示，將依照依廢棄物清理法及水汙法開罰，並限期復原，否則連續處分。文化局表示，該公司提出審核並未通過，將列黑名單，不再給予拍片協助。

大兼公司發出簡訊向宜蘭縣政府道歉

大兼公司事後發出簡訊向宜蘭縣政府道歉，大兼公司在簡訊中指出，「拍攝時盡力用各種方式降低污染，拍攝後也留所需人力清理現場盡力復原，力求將傷害降到最低，但雖然如此，還是非常遺憾傷害已造成，本公司對此事件至上最高的歉意」。

大兼廣告製作公司昨天率領劇組約有50人在梵梵溫泉拍攝廣告，將大量鹽巴灑在梵梵溫泉行水區陸地上，並將鹽巴沖進溪裡民眾質疑破壞環境，拍照並發布在臉書，引起社會大眾撻伐，環保局接獲報案後，馬上派員前往稽查，今天與文化局、農業處、林管處等單位再度上山採樣勘查。

環保局代理局長康立和表示，今天針對氯離子、電導度、化學需氧量、ph值進行檢測，根據陳情照片與現場尚未清除完善狀況，將依違反廢清法27第2款污染地面的方式裁處，罰額1200到6000元。及依據水汙法30條之2款規定裁處3萬到300萬處分。

文化局表示，該公司本月15日提出申請後，由於申請書寫的太過簡略，因此遲遲沒有通過申請，申請書內容更沒有提到要用鹽巴代替雪景，昨天就逕自進行拍攝，文化局不再給予該公司影視協拍協助，也將對本縣特殊環境生態地區的協拍嚴格審查，並要求切結保證不可傷害環境生態。

大兼公司事後發出簡訊向宜蘭縣政府道歉，大兼公司在簡訊中指出，「拍攝時盡力用各種方式降低污染，拍攝後也留所需人力清理現場盡力復原，力求將傷害降到最低，但雖然如此，還是非常遺憾傷害已造成，本公司對此事件至上最高的歉意」。（12：40更新）

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  • 環保局接獲報案後，馬上派員前往稽查，今天與文化局、農業處、林管處等單位再度上山採樣勘查。（記者簡惠茹攝）

    環保局接獲報案後，馬上派員前往稽查，今天與文化局、農業處、林管處等單位再度上山採樣勘查。（記者簡惠茹攝）

  • 大兼廣告製作公司昨天率領劇組約有50人在梵梵溫泉拍攝廣告，將大量鹽巴灑在梵梵溫泉行水區陸地上，並將鹽巴沖進溪裡，今天仍殘留許多鹽巴。（記者簡惠茹攝）

    大兼廣告製作公司昨天率領劇組約有50人在梵梵溫泉拍攝廣告，將大量鹽巴灑在梵梵溫泉行水區陸地上，並將鹽巴沖進溪裡，今天仍殘留許多鹽巴。（記者簡惠茹攝）

  • 大兼廣告製作公司昨天率領劇組約有50人在梵梵溫泉拍攝廣告，將大量鹽巴灑在梵梵溫泉行水區陸地上，並將鹽巴沖進溪裡，今天仍殘留許多鹽巴。（記者簡惠茹攝）

    大兼廣告製作公司昨天率領劇組約有50人在梵梵溫泉拍攝廣告，將大量鹽巴灑在梵梵溫泉行水區陸地上，並將鹽巴沖進溪裡，今天仍殘留許多鹽巴。（記者簡惠茹攝）

  • 大兼廣告製作公司昨天率領劇組約有50人在梵梵溫泉拍攝廣告，將大量鹽巴灑在梵梵溫泉行水區陸地上，並將鹽巴沖進溪裡，今天仍殘留許多鹽巴。（記者簡惠茹攝）

    大兼廣告製作公司昨天率領劇組約有50人在梵梵溫泉拍攝廣告，將大量鹽巴灑在梵梵溫泉行水區陸地上，並將鹽巴沖進溪裡，今天仍殘留許多鹽巴。（記者簡惠茹攝）

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標題：廣告公司梵梵溫泉撒鹽 宜縣府：限期復原、列黑名單


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