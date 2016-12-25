遊雲嘉南 電動自行車上路

電動輔助自行車進駐雲嘉南濱海國家風景區，上午啟用即吸引不少遊客體驗，管理處鼓勵遊客多利用，體驗低碳環保小旅行。（記者王涵平攝）

2016-12-25 11:53

［記者王涵平／台南報導］電動輔助自行車進駐雲嘉南濱海國家風景區，上午啟用即吸引不少遊客體驗，管理處鼓勵遊客多利用，體驗低碳環保小旅行。

北門區景點水晶教堂、婚紗美地、小白宮、井仔腳鹽田高人氣，假日經常吸引大批遊客，為了連結景點方便遊客輕鬆行，雲管處導入高性能奈米碳管鋰電池的「電動型」與「運動型」出租自行車。

啟用典禮上午在北門旅遊服務中心旁舉行，立委陳亭妃、市議員侯澄財等各界人士共同剪綵，體驗騎乘繞行附近景點，高性能奈米碳管鋰電池的特點在大電流輸出時維持平穩電力輸出，爬坡有力，載重也能輕鬆加速。