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空氣品質最差測站 左營42天登今年榜首

環保署統計數據顯示，今年全台空氣測站的空氣品質不良站日數，高雄左營站出現42天成為榜首。（資料照，記者張忠義攝）

2016-12-25  13:33

〔即時新聞／綜合報導〕近來受到中國霾害南下影響，台灣各地空氣品質普遍不佳，有媒體報導指出，環保署的統計數據顯示，其實今年全台的空氣品質不良站日數，並沒有比去年或前年的數據還來的高，而在所有測站中，以高雄左營測站出現42天成為榜首。

據《中央社》報導，行政院環境保護署以細懸浮微粒（PM2.5）指標統計，截至今年12月15日，全台空氣測站的測定日數為2萬5950天，其中出現紅色警戒（PM2.5達到等級7）以上的站日數，共有824天，但這項數據並沒有比往年還高。

2015年的全台空氣測站的測定日數為2萬6836天，其中達到紅色警戒以上的站日數為997天，2014年測定日數為2萬7411天，其中達到紅色警戒以上的站日數為1556天，很明顯都比今年數據來的高。

報導也提到，在所有的空氣測站中，高雄左營出現最多紅色警戒以上的站日數，共有42天，其次為高雄前金有32天，第三則為屏東潮州31天。環保署官員指出，高雄地區因自身地理位置跟氣象條件，會比其他地方容易累積污染源。

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標題：空氣品質最差測站 左營42天登今年榜首


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