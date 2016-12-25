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沙崙什麼都有！南關社大邀各界見證成果

2016-12-25  11:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市的南關社區大學今天舉行秋季班成果發表，67項課程精彩展演，還邀請新青農參與、擺攤，訴求「沙崙什麼都有」，推廣環境永續的概念，今年首度增加路跑活動，結合當地的工藝特色，發放雷射雕刻的木質完賽紀念獎牌，頗具意義。

今天成果展在歸仁區美學館舉行，一早由路跑率先開場，近400人參加，出發後，至關廟的山西宮折返，全程7.5公里，讓選手在享受藉由運動，認識地方特色，猶如另類的人文采風，也達到健康推廣之目的。

隨後，發表會登場，除了動態演出之外，還有攤位展示各式創作，讓各界見證師生研習成果，也為明年的春季班招生暖身。

南關社大主任賀彩鳳表示，春季班增加不少新課程，包含罕見的急救尖兵，現正流行的魚菜共生小資農場，以及創客基礎研習，還結合知名的穎川家廟，內容以地方歷史文化觀光為主等，知性又有趣。

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  • 路跑活動為成果展熱鬧開場，女子組優勝者上台領獎。（記者吳俊鋒攝）

    路跑活動為成果展熱鬧開場，女子組優勝者上台領獎。（記者吳俊鋒攝）

  • 精彩的鼓藝表演，為成果展揭開序幕。（記者吳俊鋒攝）

    精彩的鼓藝表演，為成果展揭開序幕。（記者吳俊鋒攝）

  • 南關社大結合地方工藝產物，加上精美的雷射雕刻，製作出頗具特色的路跑完賽紀念牌。（記者吳俊鋒攝）

    南關社大結合地方工藝產物，加上精美的雷射雕刻，製作出頗具特色的路跑完賽紀念牌。（記者吳俊鋒攝）

  • 現場也展示有機農業的栽培成果，頗受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    現場也展示有機農業的栽培成果，頗受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

  • 由陳美雲（中）領軍的花藝創作成果發表最受矚目，現場裝飾得相當漂亮。（記者吳俊鋒攝）

    由陳美雲（中）領軍的花藝創作成果發表最受矚目，現場裝飾得相當漂亮。（記者吳俊鋒攝）

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