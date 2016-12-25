沙崙什麼都有！南關社大邀各界見證成果

2016-12-25 11:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市的南關社區大學今天舉行秋季班成果發表，67項課程精彩展演，還邀請新青農參與、擺攤，訴求「沙崙什麼都有」，推廣環境永續的概念，今年首度增加路跑活動，結合當地的工藝特色，發放雷射雕刻的木質完賽紀念獎牌，頗具意義。

今天成果展在歸仁區美學館舉行，一早由路跑率先開場，近400人參加，出發後，至關廟的山西宮折返，全程7.5公里，讓選手在享受藉由運動，認識地方特色，猶如另類的人文采風，也達到健康推廣之目的。

隨後，發表會登場，除了動態演出之外，還有攤位展示各式創作，讓各界見證師生研習成果，也為明年的春季班招生暖身。

南關社大主任賀彩鳳表示，春季班增加不少新課程，包含罕見的急救尖兵，現正流行的魚菜共生小資農場，以及創客基礎研習，還結合知名的穎川家廟，內容以地方歷史文化觀光為主等，知性又有趣。