耶誕仍霧霾 西部10縣市PM2.5濃度偏高

2016-12-25 11:45

〔記者楊綿傑／台北報導〕歡度耶誕佳節，也要注意空污威脅！今西部地區空氣品質普遍不佳，苗栗以南10縣市在空氣品質指標（AQI）有9測站亮起「不良紅」，23測站達「警戒橘」，提醒民眾注意呼吸道健康維護。

根據環保署空氣品質監測網資料，「不良紅」測站分布範圍包括台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、屏東縣等，「警戒橘」範圍則更大，還多了苗栗縣及高雄市，指標污染物為洗懸浮微粒（PM2.5），從環保署測站即時影像，還可以看到霧霧的狀況。

環保署提醒，當AQI亮起警戒橘時，對敏感族群，老人、孩童、心血管疾病患者、氣喘患者，就已經構成健康威脅，如果AQI達到不良紅，所有民眾都須警戒。