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外國遊客暢遊府城 台南推動英語友善乘車環境

南市公車於車窗明顯處張貼有英語友善標章，營造公車英語友善乘車環境。（記者蔡文居攝）

2016-12-25  10:22

〔記者蔡文居／台南報導〕為營造公車英語友善乘車環境，台南市交通局特於全市380輛大台南公車內設置雙語標示設施、3800輛計程車放置手指書，並通過「英語友善標章認證計畫」頒布「英語友善標章」，讓外國人來台南也可搭車暢遊輕旅行。

交通局長張政源表示，大台南公車配合市府推動英語第二官方語言政策，以提供國際化服務為目標，全市計逾3900餘處公車站位已全面張貼QR-Code並建置虛擬智慧站牌提供雙語化查詢服務，現更進一步通過市府第二官方語言辦公室「英語友善標章（English-Friendly Emblems）認證計畫」，並於南市380輛公車車窗明顯處張貼英語友善標章，從公車站位、公車內以至轉運場站，雙語化轉乘服務資訊將漸趨完善。

張政源說，外國旅客乘車過程中若無完善的雙語標示恐將降低乘車意願，現在大台南公車不僅候車設施，公車內部設施亦張貼雙語標示，包括公車英語路線圖、下車鈴、緊急標示、「前門上車，後門下車，上下車皆刷卡」等項目，更加方便乘客辨識，也讓外國遊客來到台南都可以輕易搭乘公車，享受公共運輸所帶來的便利性。

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標題：外國遊客暢遊府城 台南推動英語友善乘車環境


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