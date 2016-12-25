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出遊注意！ 中部多地區空氣達「不良紅」

今早，中部地區AQI達對所有族群不健康的「不良紅」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

2016-12-25  10:39

〔即時新聞／綜合報導〕今（25日）是行憲紀念日3天連假次日，天氣回暖，許多民眾都趁機出遊，但中彰投地區的空氣品質達對所有族群健康有影響的「不良紅」等級，民眾出遊須注意。

根據行政院環境保護署的空氣品質監測網顯示，今天（25日）上午10點，中部地區空氣品質普遍不佳，包含台中的忠明、西屯，彰化的線西、彰化，南投的竹山、南投，雲林的斗六等中部測站，及屏東測站的空氣品質指標（AQI）已經達到所有族群不健康的「不良紅」等級。

另外，苗栗、三義、雲嘉南及高屏地區許多測站，其空氣品質也是到敏感族群需注意的「警戒橘」等級。

環保署提醒，「警戒橘」燈號出現，代表敏感族群應減少體力消耗活動及戶外活動，外出應配戴口罩，氣喘患者也需增加吸入劑使用頻率；而「不良紅」地區，所有民眾皆須注意健康風險，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人更應留在室內。

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