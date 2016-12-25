台生扮納粹丟臉到國外 王丹：台灣教育輕忽歷史

新竹光復高中學生在校慶遊行扮裝成納粹。（圖擷取自臉書）

2016-12-25 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市私立光復高中學生前天校慶，竟有班級在變裝遊行活動中化身納粹軍團，穿戴納粹衣帽、手持納粹旗幟，導師甚至還登上戰車比出希特勒手式，引發軒然大波，現任中正大學客座教授的王丹，昨晚也在臉書粉絲團發文評論。

光復高中學生扮演納粹的消息，日前經媒體報導後，引發以色列駐台辦事處、德國在台協會提出嚴正抗議，迫使教育部做出懲處，總統府也聲明譴責並向相關國家致歉。

王丹對此評論表示，「1、真的不必苛責光復中學的學生，他們是中學生，本來就是到學校學習是非的。要苛責的，是歷史老師和校方；2、在批評這種模仿納粹行為的同時，也應該想想，在台灣，是否也有很多人仍然在懷念威權時代，是否也有很多年輕人根本不知道白色恐怖是怎麼回事。3、台灣的教育，重視理工法醫，忽視歷史，哲學和邏輯，問題真的很大。」