冷氣團週二報到 吳德榮：北台灣將有12度低溫

吳德榮撰文指出，北台灣沿海空曠地區將在28日清晨出現12、13度低溫，各地氣溫要到31日白天才會回暖。（圖截自氣象局）

2016-12-25 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，週二（27日）東北季風增強，北台灣低溫將下探到14度左右。中央氣象局預報中心前主任吳德榮在網路撰文指出，北台灣沿海空曠地區將在28日清晨出現12、13度低溫，各地氣溫要到31日白天才會回暖。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，據歐洲中期預報中心的數值模擬顯示，27日大陸冷氣團南下，全台氣溫急降，預計最低溫將岀現在28日清晨及31日清晨，北台灣沿海空曠地區最低溫將在12、13度，北部都會區與中部也會降至13、14度，南部最低溫則會降到14至16度。

貼文還說到，27至30日之間，北部、東半部天氣陰冷且有局部雨，28、29日中南部也有零星、少量降雨的機率。天氣回暖則要等到31日白天冷氣團減弱，各地氣溫才會逐漸回升。

吳德榮還說「至於玉山、合歡山…等3千公尺以上高山有無降雪機會？最新模擬資料顯示，週三、四大氣的水氣量雖然增多了，但氣溫還不夠低，並未符合降雪的條件」。