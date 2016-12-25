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這款高中女老師！ 上課的20分鐘都談反同言論

2016-12-25  09:54

〔即時新聞／綜合報導〕新竹某高中陳姓女會計老師，在50分鐘的上課時間內，竟然有20分鐘都在大談反同言論，除了說出「很噁心」，還表示如果自己的兒子是同性戀，那她會去「自我了結」，讓學生聽了決定踢爆老師的離譜行為。

據《蘋果日報》報導，陳姓女老師一上課就先說自己很尊重同性戀，但她開始大談過去的經驗，例如她知道某位女學生是同性戀，由於擔心女同學會愛上自己，最後她就故意斷絕和這名女學生的來往。

陳姓女教師還說，同志遊行就是穿著猥褻，她先前搭公車時，更看到兩名女孩接吻，讓她當場覺得很噁心，這對女同志等於就是在霸凌公車上的乘客。有學生聽不下去，直問那如果老師的兒子是同性戀怎麼辦？陳女回答「我不會叫他幹嘛，我自我了結就好」。

除此之外，該名女老師還宣稱，假如同性戀修改《民法》，那麼只要有1方想結束關係，就可以直接斷絕婚姻關係，結果學生懵懵懂懂信以為真，直到下課後上網查詢才發現老師根本就是在誤導。

學生事後指出，班上有些人本身是同性戀，陳老師的反同言論會傷害到同學，也讓學生們很反彈，而且老師的情緒已妨礙大家的受教權，甚至連講的同志觀念很多都是不正確的，等於是在誤導學生的認知。

這間天主教高中校方對此回應，如果教師在課堂上發表個人感覺的相關說法，「我們不會同意這樣做」，而且學校在同志議題採取中立態度，既不積極支持也不積極反對。

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  • 新竹某高中有老師上課大談反同觀念，遭到學生的反彈。圖為反同團體的集會。（資料照，記者方志賢攝）

    新竹某高中有老師上課大談反同觀念，遭到學生的反彈。圖為反同團體的集會。（資料照，記者方志賢攝）

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相關關鍵字： 反同 同志 同性戀 婚姻平權
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