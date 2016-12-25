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迎耶誕 知本溫泉歡樂路跑

知本溫泉區舉辦歡樂路跑派對，民眾大玩變裝。（記者張存薇攝）

2016-12-25  09:02

［記者張存薇／台東報導］揮別今年一連5個颱風侵襲，知本溫泉區業者今天舉辦造型路跑派對，邀請遊客裝伴歡樂過耶誕節，有民眾巧扮香蕉人，也有馬力歐、雪寶等卡通造型人物，參與5.5公里的路跑，健康迎接耶誕節。

近百民眾今早7時30分在敲鑼聲中出發，有熱愛健身、從屏東趕來參加的民眾一馬當先，不到30分鐘就衝到知本森林遊樂區再折返，也有耶誕老人、麋鹿及耶誕馬車3人組為了「維持造型」、只能慢慢走，十分逗趣。

其他造型還包括香蕉人、馬，也有民眾直接把自己變裝成耶誕樹；發起活動的知本老爺酒店總經理劉祖寧說，7月起一連5個颱風侵襲台東，也造成不小災情，其實台東已重新站起來，知本森林遊樂區也恢復往日好風光，希望透過這樣健康有歡樂的活動，邀請更多民眾歲末冬至到台東知本泡溫泉、吃美食。

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    知本溫泉區舉辦歡樂路跑派對，民眾大玩變裝。（記者張存薇攝）

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