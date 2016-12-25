龍山寺點燈千人搶領號碼牌 他4度搶「頭香」

萬華龍山寺光明燈今晨開放領取號碼牌，超過千人不畏低溫等候。（記者張議晨攝）

2016-12-25 08:18

〔記者張議晨／台北報導〕萬華龍山寺每年吸引大批信眾排隊搶點光明燈，今清晨6點開放領取號碼牌，7點開始受理登記，天還未亮就有吸引超過千人排隊等候。搶得「頭香」的沈大哥說，因為兒子8年前一場重病，在龍山寺光明燈庇佑下康復，十分靈驗，因此年年都來排。

龍山寺今早受理光明燈登記，不到7時1300張號碼牌就已發放完畢，明天第二批次也將發放1300張，往後則每日發放1000張，每人限領一張，一張可登記五戶，直到額滿為止，廟方預估，排隊人潮仍將持續數日才會消退。

龍山寺事務組長張雪玲說，今年光明燈數量與往年一樣為5種燈種合計20萬盞。因第一天人潮眾多，預計要明日清晨才有辦法消耗完首批登記人潮。由於過號30號號碼牌即告無效，因此廟方也設有QRCODE供民眾掃描，隨時查詢最新排隊進度。

家住萬華的沈先生，11月27日就與家人在外頭排隊，順利搶得頭香，兒子則排名第二，他說，他的兒子8年前生了一場大病，後來到龍山寺點光明燈後順利康復，因此年年都來。而自4年前搶得首次「頭香」以後，每年只要艋舺青山王祭落幕，沈先生一家就會全家動員排隊，一家人每日輪班守候，已連續四年搶得第一。他說，「排隊主要是希望保佑家人健康，一切都很值得。」

不過，因為人潮眾多，也有民眾不耐久候火氣漸升，排隊多年的陳小姐說，每年開放排隊的動線都很亂，希望廟方多多能改進。另一位謝太太說，龍山寺一直都很靈驗，雖然排隊很擠、很辛苦，但一年只要辛苦一次，能求得神明保佑都沒關係。