耶誕節應景 LINE飄起繽紛雪花

多名網友今晚間11點發現，通訊軟體LINE的聊天室畫面飄散著繽紛的雪花。（圖擷自爆廢公社）

2016-12-24 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕今夜是平安夜，你的LINE也下雪了嗎？多名網友今（24日）晚間11點發現，通訊軟體LINE的聊天室畫面飄散著繽紛的雪花，許多感到新奇的網友都紛紛截圖PO網分享。

據LINE公司指出，台灣用戶在24日晚間11點到25日晚間11點，於Android、iOS手機版與桌機版的LINE中都能看到繽紛的雪花。但有些網友表示，自己的手機看不到，其他網友則提醒，必須要更新後才能看到。

網友發現LINE的聊天畫面飄散著繽紛的雪花，紛紛截圖PO網分享。（圖擷自爆廢公社）