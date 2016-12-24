| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

耶誕節應景 LINE飄起繽紛雪花

多名網友今晚間11點發現，通訊軟體LINE的聊天室畫面飄散著繽紛的雪花。（圖擷自爆廢公社）

2016-12-24  23:50

〔即時新聞／綜合報導〕今夜是平安夜，你的LINE也下雪了嗎？多名網友今（24日）晚間11點發現，通訊軟體LINE的聊天室畫面飄散著繽紛的雪花，許多感到新奇的網友都紛紛截圖PO網分享。

據LINE公司指出，台灣用戶在24日晚間11點到25日晚間11點，於Android、iOS手機版與桌機版的LINE中都能看到繽紛的雪花。但有些網友表示，自己的手機看不到，其他網友則提醒，必須要更新後才能看到。

網友發現LINE的聊天畫面飄散著繽紛的雪花，紛紛截圖PO網分享。（圖擷自爆廢公社）

LINE公司指出，台灣用戶在24日晚間11點到25日晚間11點，於Android、iOS手機版與桌機版的LINE中都能看到繽紛的雪花。（圖擷自爆廢公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： LINE 下雪 耶誕節 背景 雪花
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：耶誕節應景 LINE飄起繽紛雪花


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.