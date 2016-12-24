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鎮北國小校慶 騎警隊迎旗進場 九天太鼓震撼演出

2016-12-24  23:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鎮北國小今歡慶30週年，由九天藝能家園帶來太鼓表演，其中有2名鎮北的校友，在學園老師及社工員的陪伴下，終於找到人生的舞台，震撼人心的鼓聲，贏得滿堂彩，騎警隊則帶領校旗進場，師生驚呼聲不斷，成為校慶亮點，場面熱鬧滾滾。

鳳山區鎮北國小今舉行慶祝創校30週年校慶活動，校慶大會上聖火的傳遞，象徵承先啟後很有創意，已畢業的校友將聖火傳遞給在校的學弟妹，希望鎮北國小能如聖火，一棒接一棒的傳承、綿延下去。

由九天藝能家園帶來太鼓表演，其中有2名鎮北的校友，在學園老師及社工員的陪伴下，本著不放棄自己的堅持，大家互相扶持，攜手走過風雨磨練，終於找到自己的舞台，今各個抬頭挺胸，在師長及學弟妹面前，表演精湛的鼓技，「鼓」舞人心，贏得滿堂彩。

校長蔡琇韶多次到家園探望，今特別向全校師生介紹校友，分享他們感人的蛻變及成長的喜悅，強調鎮北以他們為榮，期許他們繼續努力、精進。

蔡琇韶還頒發獎牌，感謝長期無私付出的愛心商家及志工們，其中最資深的志工的阿嬤陳林謹長年風雨無阻，永遠精神抖擻站在街頭，親切帶領學生過馬路，讓學生快樂平安的上下學，有空還會協助整理校園環境，今上台接受表揚，獲得熱烈掌聲。

陳林謹笑說，每天看著孩子們上下學，就像看著自己的愛孫一樣，心裡很踏實，當學生跟他說「阿嬤早、再見」的時候，一點都不覺得站的很辛苦，反而覺得能看著這些學生一天天成長很喜悅，她表示還會一直站在這個崗位做下去。她無私的奉獻愛心，讓人為之動容。

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  • 鎮北國小今校慶，騎警隊帶領校旗進場，成為校慶亮點。（記者陳文嬋攝）

    鎮北國小今校慶，騎警隊帶領校旗進場，成為校慶亮點。（記者陳文嬋攝）

  • 鎮北國小今校慶，九天藝能家園帶來太鼓表演。（記者陳文嬋攝）

    鎮北國小今校慶，九天藝能家園帶來太鼓表演。（記者陳文嬋攝）

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