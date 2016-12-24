宜蘭著名野溪溫泉梵梵溪被撒鹽 環局要追查

宜蘭縣大同鄉梵梵野溪溫泉溪床，布滿白色鹽巴。（圖取自宜蘭知識+）

2016-12-24 22:38

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣大同鄉著名野溪溫泉梵梵溪，傳出外景單位到此拍片，在溪床撒了好幾包鹽，網友痛罵「是拍戲還是來破壞生態」、「這樣怎麼泡溫泉」、「苦花都死光了」，宜蘭縣環保局25日將上山勘驗，若影響當地環境，將依法開罰。

黃姓網友在臉書社團「宜蘭知識+」貼文，他以「大同鄉英士村梵梵野溪溫泉下雪了」為題，PO上多張照片，畫面顯示梵梵溪溪床布滿白色結晶物，放眼望去宛如雪景。

黃姓網友目睹溪床上有鹽巴空袋，斷定溪床上白色結晶物就是鹽巴，現場聚集許多工作人員，並搭設場景，應在拍片，圖文PO出後，網友交相撻伐。

網友留言說，「那麼多包鹹死了」、「這超扯」、「拍攝就拍攝，幹馬撒鹽」、「鹹死在溫泉裡怎麼辦」、「我還以為是真的雪」、「宜蘭的好山好水就是被這些人破壞了」。

宜蘭縣環保局代理局長康立和說，環保局接獲投訴後已派員蒐證，梵梵溪床上的鹽巴已大致清除，25日上午會同相關單位到梵梵溪取樣調查，如果撒鹽破壞大自然生態，將對行為人開單告發。