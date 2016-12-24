震撼人心！全球最大規模合唱「哈利路亞」
2016-12-24 23:04
全球最大規模的《哈利路亞頌》詩歌演唱，結合著名交響樂團伴奏、超過300名人聲合唱團成員，以及超過2000位民眾組成的「虛擬合唱團」，激盪出了震撼人心的聽覺饗宴。（圖擷取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節傳福音時，選唱《哈利路亞頌》既應景又能讓人充滿能量；號稱「全球最大規模」的《哈利路亞頌》詩歌演唱，結合交響樂團、人聲合唱團，以及超過2000位民眾預錄的演唱片段，虛實交錯、氣勢磅礡，廣為世人流傳。
綜合媒體報導，全球最大規模的《哈利路亞頌》詩歌演唱，結合真實世界與虛擬世界，創造出跨越時空、氣勢磅礡的音樂作品；虛擬世界有超過2000位民眾以預錄演唱的方式組成「虛擬合唱團」，再搭配上真實世界的著名交響樂團伴奏，以及演奏現場超過300名人聲合唱團成員，激盪出了震撼人心的聽覺饗宴。
該段《哈利路亞頌》的影片於今年3月間完成，真實世界的部份由摩門教大會堂合唱團領軍，拍攝在當地教會表演場所演唱的實況，虛擬世界則開放民眾自行上傳符合規定的演唱影音；最後的版本則經過電子混音與影片後製而成。《哈利路亞頌》在耶誕節聆聽，顯得格外令人感動。
該版本的《哈利路亞頌》，自影片上傳後便獲得廣大迴響，流傳甚廣；有網友留言表示「請把音響開到最大，你絕對不會後悔」、「感動！震撼！簡直完美」、「天啊！我哭了」，也有網友表示「聽完感覺已被救贖」。
相關影音請見︰
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 中國首都在台灣？強國網友自我安慰：起碼堅持一中
- 習近平見梁振英 強調一國兩制遏止港獨
- 2018想拚連任 柯P自爆最大的牽掛是...
- 自由限時批》國安法，安在哉！
- 阿扁睽違8年「不看稿」致詞 網友驚：功力屌打政客
- MBS案與美司法部和解 德銀罰款減半為72億美元
- 解禁山地管制 立委提案修國安法
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 我F16曾攔共機進領空 傳中嗆「蔡大小姐發威了」
- 52％年輕人獨自過耶誕！日本「一人耶誕」商機夯
- NBA》與籃網一戰前傳壞消息 史密斯至少缺陣3個月
- 中租辜仲立秀舞技 妻辜周靖華搞笑賀節影片「回敬」
- 柏林卡車恐攻主嫌 宣誓效忠IS
- 《就職十週年》陳菊：高雄轉型 一定要成功
- 《大溪老城區》7電桿矗立 纜線地下化做半套
- 吃金正恩送的魚 北韓軍隊驚傳集體腹瀉
- 柯承亨內定接海基會秘書長
- 各顯功夫秀特色 高中職拚招生
- 唐山才剛爆！ 山東又傳爆竹巨爆 炸死5人
- 表態參選北市長！羅智強：分三階段進行
- 強國電影吸金2017億 第1名是這一部
- 川普不在意大咖藝人缺席 因為就職典禮有大腿舞
- 阿扁歡喜又驚惶 說了三個感謝、幸妤三段故事...
- 小姐哪位？周蕙招牌鳳眼消失 甜美大眼粉絲認不出
- 用1個字形容2016 柯文哲：亂！
- 棄政大外交當警官 抓賭博電玩不手軟
- 兄弟新帥出爐 「美」 極了
- MLB》耶誕節快樂 爸爸總管6500萬簽兒子
- 過年前賺一筆... 送貨員兼差詐騙車手
- 大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出1注
- 湖口》和興鎮搭「愛玉廊道」 自製可食地景
- 陳水扁讓女兒看診 陳幸妤診所開張第一人
- 男「自宮」攔路求救 拒醫接回命根子
- 利比亞泛非航空 遭劫機至馬爾他
- 年末「淨鄉掃毒」 新店警首日逮12人
- 棒球》OB賽前先嗆聲 陳冠宇「秘密武器」對決王柏融
- 陳泱瑾湯圓DIY 超可愛網友推爆
- 證券行情表、證券表格
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：震撼人心！全球最大規模合唱「哈利路亞」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分