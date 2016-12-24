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震撼人心！全球最大規模合唱「哈利路亞」

全球最大規模的《哈利路亞頌》詩歌演唱，結合著名交響樂團伴奏、超過300名人聲合唱團成員，以及超過2000位民眾組成的「虛擬合唱團」，激盪出了震撼人心的聽覺饗宴。（圖擷取自YouTube）

2016-12-24  23:04

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節傳福音時，選唱《哈利路亞頌》既應景又能讓人充滿能量；號稱「全球最大規模」的《哈利路亞頌》詩歌演唱，結合交響樂團、人聲合唱團，以及超過2000位民眾預錄的演唱片段，虛實交錯、氣勢磅礡，廣為世人流傳。

綜合媒體報導，全球最大規模的《哈利路亞頌》詩歌演唱，結合真實世界與虛擬世界，創造出跨越時空、氣勢磅礡的音樂作品；虛擬世界有超過2000位民眾以預錄演唱的方式組成「虛擬合唱團」，再搭配上真實世界的著名交響樂團伴奏，以及演奏現場超過300名人聲合唱團成員，激盪出了震撼人心的聽覺饗宴。

該段《哈利路亞頌》的影片於今年3月間完成，真實世界的部份由摩門教大會堂合唱團領軍，拍攝在當地教會表演場所演唱的實況，虛擬世界則開放民眾自行上傳符合規定的演唱影音；最後的版本則經過電子混音與影片後製而成。《哈利路亞頌》在耶誕節聆聽，顯得格外令人感動。

該版本的《哈利路亞頌》，自影片上傳後便獲得廣大迴響，流傳甚廣；有網友留言表示「請把音響開到最大，你絕對不會後悔」、「感動！震撼！簡直完美」、「天啊！我哭了」，也有網友表示「聽完感覺已被救贖」。

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  • 全球最大規模的《哈利路亞頌》詩歌演唱，結合真實世界與虛擬世界，創造出跨越時空、氣勢磅礡的音樂作品；虛擬世界有超過2000位民眾以預錄演唱的方式組成「虛擬合唱團」。（圖擷取自YouTube）

    全球最大規模的《哈利路亞頌》詩歌演唱，結合真實世界與虛擬世界，創造出跨越時空、氣勢磅礡的音樂作品；虛擬世界有超過2000位民眾以預錄演唱的方式組成「虛擬合唱團」。（圖擷取自YouTube）

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標題：震撼人心！全球最大規模合唱「哈利路亞」


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