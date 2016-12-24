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耶誕節碰上強颱攪局 菲律賓上萬民眾撤離

強颱「納坦」預計於明（25）日耶誕節直撲菲律賓東岸；菲律賓當局今（24）日已經展開預警性撤離，疏散上萬沿海地區居民，並關閉數十座港埠。（法新社）

2016-12-24  23:41

〔即時新聞／綜合報導〕強颱「納坦」（Nock-Ten）預計於明（25）日耶誕節直撲菲律賓東岸；菲律賓當局今（24）日已經展開預警性撤離，疏散上萬沿海地區居民，並關閉數十座港埠。

綜合媒體報導，納坦颱風預計明日登陸菲律賓離島加丹杜安尼斯（Catanduanes），26日並將籠罩包括首都馬尼拉在內的菲律賓呂宋島；菲律賓當局今日已對沿海地區9個省份發布警報，並展開預警性撤離，疏散包括加丹杜安尼斯、南甘馬仁省、北甘馬仁省等上萬名沿海地區居民。

菲律賓氣象局表示，納坦颱風恐將帶來沿岸地區2公尺高的大浪，暴雨並可能造成土石流和洪水等；菲律賓當局已要求所有船隻入港，也宣布將關閉數十座港埠，多個航班已經取消，預計納坦颱風將為菲律賓的海陸空交通都帶來影響。

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