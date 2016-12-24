彰化耶誕光雕秀 「羅厝天主教堂」華麗登場
2016-12-24 21:57
有141年歷史的羅厝天主教堂，首度舉辦光雕秀，大大的耶誕樹投射在牆面上，相當壯觀。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕為歡慶耶誕節，彰化縣埔心鄉公所今晚於台灣歷史百景之一的「羅厝天主教堂」舉辦光雕秀，這次活動是彰化首次大型光雕表演，現場湧進數千人參與盛會，當影像投射到教堂外觀時，民眾們無不驚豔，大表讚嘆「好美」。彰化縣長魏明谷表示，絢爛的光雕秀符合環保概念，亦能取代高空煙火，營造溫暖、優雅的耶誕節氣氛，是最浪漫藝術演出。
創建清光緒年間的羅厝天主教堂，已有141年歷史，是台灣中部地區第一間天主堂，規模也僅次於高雄市的玫瑰教堂和屏東的萬金教堂，在中部有舉足輕重的地位，外觀結合拜占庭圓頂與哥德式尖塔的建築風格，更是吸引不少遊客參訪，在台灣歷史建築百景中名列第27位。
羅厝天主教堂今日下午就聚滿人潮，11部胖卡餐車生意更是沒停過，光雕秀在晚間9點登場，近10分鐘的內容中有，耶穌誕生（耶誕節起源）、埔心黃三元古厝、武舉人故居與客家闊嘴獅等當地特色文化，均以3D動畫繪製，再投射在教堂外牆上，畫面相當華麗壯觀，引起不少人歡呼，覺得好美！
埔心鄉長張乘瑜表示，耶誕節是歡慶團圓的日子，這次結合羅厝天主教堂舉辦光雕秀，就是希望遊子們都能返家團圓，也吸引遊客來到埔心鄉，一起歡度溫馨又浪漫的平安夜。
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光雕秀介紹耶穌的誕生。（記者陳冠備攝）
羅厝天主教堂在今晚平安夜舉辦光雕秀，吸引上千民眾聚集觀賞。（記者陳冠備攝）
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