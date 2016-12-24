平安夜不狂歡 偉士車友送熱食和祝福給街友

2016-12-24 21:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今晚是平安夜，有一群偉士機車隊友，由炒泡麵的王琮懿發起，將熱騰騰的炒泡麵送給棲身在街頭的街友享用，多名隊友騎偉士牌機車外送，當把熱食送到街友手中時，他們說：「非常感動！覺得過了很有意義的平安夜」。

王琮懿在草屯市區設攤賣炒泡麵，是南投偉士車隊的成員之一，他號召隊友一起來不同的平安夜，由他供應炒泡麵，車友幫忙外送給街友。他先上地方臉書社團，請網友提供街友出現的地點，再請隊友依據網友提供的地點，找尋街友行蹤，並送上溫暖的熱食。

今晚有四部偉士牌機車，6名車友響應，他們載著炒泡麵一處一處地找尋街友，其中在市區找到1位60多歲的街友，他看到有人送來炒泡麵，還祝他「平安夜快樂」，雙手合掌說了好幾次的「謝謝你們」。

南投偉士車隊的副隊長賴力瑋表示，這是車隊第一次在平安夜為街友送溫暖，當送出炒泡麵給街友時，心中滿是感動，很感謝王琮懿號召和提供熱食，未來有機會車友們也會繼續做。