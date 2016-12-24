平安夜不狂歡 偉士車友送熱食和祝福給街友
2016-12-24 21:33
〔記者陳鳳麗／南投報導〕今晚是平安夜，有一群偉士機車隊友，由炒泡麵的王琮懿發起，將熱騰騰的炒泡麵送給棲身在街頭的街友享用，多名隊友騎偉士牌機車外送，當把熱食送到街友手中時，他們說：「非常感動！覺得過了很有意義的平安夜」。
王琮懿在草屯市區設攤賣炒泡麵，是南投偉士車隊的成員之一，他號召隊友一起來不同的平安夜，由他供應炒泡麵，車友幫忙外送給街友。他先上地方臉書社團，請網友提供街友出現的地點，再請隊友依據網友提供的地點，找尋街友行蹤，並送上溫暖的熱食。
今晚有四部偉士牌機車，6名車友響應，他們載著炒泡麵一處一處地找尋街友，其中在市區找到1位60多歲的街友，他看到有人送來炒泡麵，還祝他「平安夜快樂」，雙手合掌說了好幾次的「謝謝你們」。
南投偉士車隊的副隊長賴力瑋表示，這是車隊第一次在平安夜為街友送溫暖，當送出炒泡麵給街友時，心中滿是感動，很感謝王琮懿號召和提供熱食，未來有機會車友們也會繼續做。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 納粹變裝案 光復中學優質高中認證、補助款飛了
- 靜修女中百年校慶 大仁哥勉勵：找到生命的光
- 未否決學生納粹提案 班導師自責
- 助弱勢圍爐過好年 現代婦女基金會號召社會傳愛
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 田中實加否認捏造灣生身世 稱為保護家人 難提實證
- 《星戰》莉亞公主搭機心臟病發 一度停止呼吸
- 深入部落7年 2師蟬聯安全推手獎
- 阿扁歡喜又驚惶 說了三個感謝、幸妤三段故事...
- 派出所百米內 4高職生狂砍學弟
- 新海誠K歌大會同樂粉絲 《你的名字》IMAX台灣登場7天
- 嚐過日本獨盟的苦 陳品捷：球褲自己縫、吃飯沒有肉
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 我F16曾攔共機進領空 傳中嗆「蔡大小姐發威了」
- 千萬麥拉倫擦撞白色小March 雙雙慘敗！
- 逛市集、「聽」歷史 今明耶誕活動多
- 部落深度旅遊 徵求主題遊程
- 蔡英文視導空軍 與F16飛行員通話影片曝光！
- 鄭文燦籲對岸 勿把觀光客當籌碼
- 超A評論》史特拉斯堡、耶誕市集與台北經驗：台法雙邊商業與文化衝突
- 離婚不到1天 袁惟仁被目擊載長髮妹回家
- NBA》「鐵面人」再會！活塞將退休漢米爾頓32號球衣
- 咘咘Mia合體 聖誕look萌度爆表
- 陳水扁讓女兒看診 陳幸妤診所開張第一人
- 恐怖情人 潛入陽台吊死前女友愛犬
- 自由廣場》《李筱峰專欄》郵票人像建議名單
- 蘆竹警分局平安夜親子聯歡 感謝眷屬付出
- 命是上天給的… 抗癌行善 10年捐千萬助弱勢
- 粉絲撞臉阿信出沒小巨蛋 神複製圓眼貓嘴相似度99％
- 強國護士就是狂 咒病人全都死光光
- （影音）謝震廷開唱揪女友 甜讚善良又貼心超閃
- 中俄首座跨境現代化大橋 預計2019年完工
- 《就職兩週年》林智堅：幸福城市不是口號
- A-Lin回到18歲 快閃校園嗨唱
- UBA／葛記豪虎膽妙算 虎尾科大歷史性一勝
- 運動場坑洞沒錢修 家長諷窮教育
- 【9月30日議會紛爭】議會衝突釀傷 郭清華過失傷害被訴
- 林書豪大戰詹皇 今日賽事預告與轉播
- 南英OB賽 恰恰來當神秘嘉賓
- 大肚山科技走廊緊臨斷層？ 都發局：還很遠
- 居無定所17年 仁愛鄉代會終有新家
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Labor laws prompt post office, bus firms to mull cuts
- NBA》天兵麥基又一力作 這次連聯盟總裁都認錯？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：平安夜不狂歡 偉士車友送熱食和祝福給街友
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分