| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

平安夜不狂歡 偉士車友送熱食和祝福給街友

2016-12-24  21:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今晚是平安夜，有一群偉士機車隊友，由炒泡麵的王琮懿發起，將熱騰騰的炒泡麵送給棲身在街頭的街友享用，多名隊友騎偉士牌機車外送，當把熱食送到街友手中時，他們說：「非常感動！覺得過了很有意義的平安夜」。

王琮懿在草屯市區設攤賣炒泡麵，是南投偉士車隊的成員之一，他號召隊友一起來不同的平安夜，由他供應炒泡麵，車友幫忙外送給街友。他先上地方臉書社團，請網友提供街友出現的地點，再請隊友依據網友提供的地點，找尋街友行蹤，並送上溫暖的熱食。

今晚有四部偉士牌機車，6名車友響應，他們載著炒泡麵一處一處地找尋街友，其中在市區找到1位60多歲的街友，他看到有人送來炒泡麵，還祝他「平安夜快樂」，雙手合掌說了好幾次的「謝謝你們」。

南投偉士車隊的副隊長賴力瑋表示，這是車隊第一次在平安夜為街友送溫暖，當送出炒泡麵給街友時，心中滿是感動，很感謝王琮懿號召和提供熱食，未來有機會車友們也會繼續做。

廣告
  • 南投偉士車隊的車友，在草屯頭外送炒泡麵給街友。（記者陳鳳麗攝）

    南投偉士車隊的車友，在草屯頭外送炒泡麵給街友。（記者陳鳳麗攝）

  • 偉士車隊的車友提著炒泡麵，在網友提供的地點找尋街友。（記者陳鳳麗攝）

    偉士車隊的車友提著炒泡麵，在網友提供的地點找尋街友。（記者陳鳳麗攝）

  • 偉士車隊車友找到6旬街友，送上熱食和祝福。（記者陳鳳麗攝）

    偉士車隊車友找到6旬街友，送上熱食和祝福。（記者陳鳳麗攝）

  • 王琮懿在麵攤忙著為街友準備炒泡麵。（記者陳鳳麗攝）

    王琮懿在麵攤忙著為街友準備炒泡麵。（記者陳鳳麗攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偉士牌 平安夜 街友
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：平安夜不狂歡 偉士車友送熱食和祝福給街友


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.