部落學校沒了 花蓮自辦阿美族文化教育學校
花蓮阿美族文化教育學校今天開學，新生跳傳統舞蹈。（記者花孟璟攝）
〔記者花孟璟／花蓮報導〕原民會前主委孫大川推部落學校10年計畫，花蓮阿美族由太巴塱部落承辦阿美族Cilangasan部落學校，因評鑑成效不佳，去年學校停辦，而原部落學校計畫也因預算被砍面臨轉型！協會經改選，決定另辦「台灣阿美族文化教育學校」，今天辦開學典禮，至於經費靠自行募款「已與原民會無關」。
太巴塱部落頭目王成發說，原協會經營不善，造成評鑑成績不佳，學校去年停辦後，讓很多關心文化傳承的族人感覺很可惜，因部落學校師資都是既有的，所以決定繼續辦理，原「台灣阿美族文化暨教育自主發展協會」今年1月改選理監事，由古明雄擔任理事長，並成立「台灣阿美族文化教育學校」。
副校長鄭來生說，新的阿美族文化教育學校已有62名新生，分別來自春日、鶴岡及太巴塱部落；由於前「阿美族Cilangasan部落學校」去年停辦，也讓舊生一直未能正式結業，因此在今年暑假已給舊生補課、完成共同課程時數，今天開學典禮同時，也發給15名舊生結業證書。
行政院原民會102年啟動部落學校10年計畫，要在全國16族至少各成立一所部落學校，但只設了4所學校，預算就被立院凍結還面臨轉型，變成「民族教育基地、智庫或研習中心」。
對此鄭來生說，當初孫大川主委承諾「用10年時間讓孩子打好基礎，知道自己『從哪裡來』？『文化、語言在什麼地方』」，結果後來部落學校計畫經費被砍掉，面臨轉型，他以一名部落基層教育者的想法，認為「應把基礎打好再來轉型」。
鄭來生說，阿美族各部落都有文化差異，就以太巴塱部落來說，語言、傳說就跟隔壁部落有不一樣，所以將來的課程會以部落為單位，將分別請各自部落的耆老、頭目來上課，包括部落文化、遷移歷史，也因此未來的課程將與前阿美族Cilangasan部落學校不同，不再把「中部阿美語」分區的所有部落學生集中上課。
今天領到「720小時結業證書」，國三學生李蕙宇說，她就讀太巴塱國小五年級暑假時進部落學校，利用寒暑假上課，學到很多部落的文化及傳說、舞蹈及植物等知識，雖然已結業，將來還希望可以繼續學習。
對於阿美族部落學校「風風雨雨」不斷，李蕙宇說，她是部落學校第一批學生，一直以來感覺學校沒有穩定，「前一年的老師隔年就換掉一批」，讓大家心理有點不平衡，第2年又有新生報到一起上課，老師又重新教，舊生就被晾在一邊，結果課程沒有連貫，造成她們學習到重複的東西。
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領到部落學校結業證書，讓這一批新一代阿美族年輕人，面對外人詢問「阿美族文化到底是什麼」，開始能從容自信談論自己的文化根源。（記者花孟璟攝）
花蓮阿美族文化教育學校今天開學，校址仍延續前代部落學校，位於光復鄉東富國小廢校區。（記者花孟璟攝）
花蓮阿美族文化教育學校今天開學，同時也發給15名舊生結業證書。（記者花孟璟攝）
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