外星人來電？ 地球再收到6次外太空神秘電波
2016-12-24 22:08
加拿大研究團隊再次偵測到距離地球30億光年、來自御夫座的6次短而強的無線電波；過去偵測到類似電波時，研究人員便曾懷疑這是來自外星人的訊號。（圖擷取自Daily Mail）
〔即時新聞／綜合報導〕加拿大蒙特婁馬吉爾大學（McGill University）研究團隊再次偵測到距離地球30億光年、來自御夫座（Auriga）的6次短而強的無線電波；過去偵測到類似電波時，研究人員便曾懷疑這是來自外星人的訊號。
《每日郵報》報導，馬吉爾大學研究團隊日前發布於國際期刊《天文物理期刊通訊》的研究成果顯示，地球再次從御夫座又探測到6次強力電波（FRB），每次的電波爆閃僅持續幾毫秒；若是加上之前在同樣位置探測到11次的爆閃，總計已經偵測到17次爆閃。
「快速射電暴」（FRB）是種未知、神秘、短促而明亮的射電脈衝；研究人員指出，外太空出現「重複」的電波，可以確定不是爆炸、碰撞所引起的一次性事件所致，但即使持續偵測到同樣位置傳來的神秘電波，電波的源頭依然是個謎。過去偵測到類似電波時，研究人員也曾要求私人非營利組織「地球外智能生物尋求計畫研究所」（Seti）仔細觀察這是否是來自外星人的訊號。
相關連結請見︰
研究原文《THE REPEATING FAST RADIO BURST FRB 121102: MULTI-WAVELENGTH OBSERVATIONS AND ADDITIONAL BURSTS》
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 為了雪景效果 無良劇組竟然狂撒鹽覆蓋溪床
- 中國航母「遼寧號」到西太平洋遠訓 美日緊張了
- 《中英對照讀新聞》Putin’s barking dog take center stage at media interview 普廷的吠犬在媒體訪談上成為焦點
- 岱桑當心！ 央聯新洋投來勢洶洶
- 機捷直達車 拆座位增行李空間
- 男模正式歸位 裕隆煙火秀
- 柯想做滿8年 綠有意推自己人
- 【議員諍言】民代出身 要更圓融細膩
- 今年最佳僅亞軍 台棒退第4
- 辛誌揚3天投21局 日教練︰投太多了
- 台海若不和平 裘兆琳：中國夢將變噩夢
- 新北首位消防女分隊長 力扛壯漢 不讓鬚眉
- 自由談》一例一休咒語才剛發作而已
- 敘內戰轉捩點？ 政府軍重掌阿勒坡
- 住宅法3讀 社宅弱勢保障3成 公益出租享免稅
- 林濁水：有意義邦交國 是教廷與巴拿馬
- 男「自宮」攔路求救 拒醫接回命根子
- 南門市場2019改建 攤商不滿未溝通
- MBS案與美司法部和解 德銀罰款減半為72億美元
- 台南榮家遷建 都計變更明年啟動
- 一例一休新制上路 國道客運喊漲 首都開第１槍
- 人行道變好走 千餘機車格被消失
- 獲助建組合屋宿舍 同富國中回贈傳愛
- 《要求聯合國停止表決以國屯墾案》干預歐巴馬決策 川普創罕例
- 員林攜手大葉 創「潮」美食
- 警執勤影音資料 警署禁私自PO網
- 剁骨刀砍警倒地 廚師判9年半
- 《NBA 》獨領半場風騷 不敵勇士猛攻
- 工商團體：新制衝擊大於油電雙漲
- 明年續辦？ 縣府：待議
- 回聲谷 Happy Ending
- 虎尾農會有成 發表新品種花卉
- 德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網
- 不羈吳建豪 混搭音樂單純快樂
- 彰銀案政院陷矛盾？台新金7聲明︰政府應負責解決問題
- 企業資助 龍山國小宇慶學堂揭牌
- 改革華視開第1槍 郭建宏不做媚中新聞
- 斯里蘭卡57公尺高耶誕樹 挑戰世界紀錄
- 《就職兩週年》林智堅：幸福城市不是口號
- 拚服務型政府 涂醒哲做好做滿
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：外星人來電？ 地球再收到6次外太空神秘電波
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分