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外星人來電？ 地球再收到6次外太空神秘電波

加拿大研究團隊再次偵測到距離地球30億光年、來自御夫座的6次短而強的無線電波；過去偵測到類似電波時，研究人員便曾懷疑這是來自外星人的訊號。（圖擷取自Daily Mail）

2016-12-24  22:08

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大蒙特婁馬吉爾大學（McGill University）研究團隊再次偵測到距離地球30億光年、來自御夫座（Auriga）的6次短而強的無線電波；過去偵測到類似電波時，研究人員便曾懷疑這是來自外星人的訊號。

《每日郵報》報導，馬吉爾大學研究團隊日前發布於國際期刊《天文物理期刊通訊》的研究成果顯示，地球再次從御夫座又探測到6次強力電波（FRB），每次的電波爆閃僅持續幾毫秒；若是加上之前在同樣位置探測到11次的爆閃，總計已經偵測到17次爆閃。

「快速射電暴」（FRB）是種未知、神秘、短促而明亮的射電脈衝；研究人員指出，外太空出現「重複」的電波，可以確定不是爆炸、碰撞所引起的一次性事件所致，但即使持續偵測到同樣位置傳來的神秘電波，電波的源頭依然是個謎。過去偵測到類似電波時，研究人員也曾要求私人非營利組織「地球外智能生物尋求計畫研究所」（Seti）仔細觀察這是否是來自外星人的訊號。

相關連結請見︰

研究原文《THE REPEATING FAST RADIO BURST FRB 121102: MULTI-WAVELENGTH OBSERVATIONS AND ADDITIONAL BURSTS》

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