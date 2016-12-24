碧潭水舞秀首映 民眾塞爆風景區

碧潭水舞秀在潭面演出，氣象萬千。（記者翁聿煌攝）

2016-12-24 20:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕新店碧潭風景區今晚啟動水舞搭配多彩燈光和音樂的水舞秀，吸引民眾到場爭睹，潭間的水舞在五彩燈光映照下，展現千變萬化的動人舞姿，搭配音樂憑添碧潭的浪漫氣氛，但是耶誕夜過多民眾湧入碧潭東岸廣場，也造成現場萬頭鑽動，吊橋出入口的進出人潮幾乎無法動彈。

碧潭水舞秀先前在網路就流傳許多熱心民眾提供的版本，令許多民眾期待，今日天色未黑，東岸廣場就有成千民眾攜家帶眷場守候，視野最佳的廣場旁草坡，更已坐滿引頸企盼的大小觀眾，東岸廣場上層的餐廳更是座無虛席，餐飲業者忙到不亦樂乎。

水舞秀由市長朱立倫帶領民眾倒數後展開，3座圓形噴水池架設在碧潭吊橋上游前一百米的水面，噴出的3D立體動態水柱，搭配彩色燈光照射，幻化成夜間的水舞精靈，在潭面上躍動出多彩魅力，搭配岸邊的爵士音樂，讓大家如痴如醉。

觀旅局長陳國君說，碧潭水舞設計7個演出曲目，將在103天內分階段演出，每個曲目藉由不同的曲風和水型來傳遞不同的主題，例如發想源自碧潭雅稱小赤壁的「赤壁」，曲風宏偉，另一首「鐵達尼」則是以浪漫氛圍取勝。

水舞從24日啟用，一直到明年4月5日晚上，每晚6點到8點30分，每逢整點和半點都可欣賞不同曲目，每個曲目演出約5分鐘右，每晚呈現兩種曲目，「赤壁」和「鐵達尼」將率先登場，後續還有奇幻阿拉丁、雋永民謠組曲等。

但是昨天現場人潮太多，廣場擁擠不堪，吊橋口的出入動線狹窄，民眾一時間擠在現場無法出入，又擔心無法目視梯階，不斷有人高呼 「後面的不要擠，慢慢走！」，在場員警也束手無策，令人擔心台鐵手扶梯事件受傷事件再度重演。