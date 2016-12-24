學子知識夢翔計畫成果展，呈現桃園自然、人文風采。（記者李容萍翻攝）

2016-12-24 20:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府教育局今天在元智大學辦理「學子知識夢翔計畫成果展」，由市內10所高中學生展現所學，包含青年領袖論壇、微電影拍攝課程與腳本分鏡製作、影片剪輯實作課程、空拍機操作、動畫製作、PPT製作技巧、企劃書撰寫、TED演說表達等實用課程，同時走訪桃園各地，以靜態成果、簡報和微電影呈現各區自然、人文等風采。

新興高中學生發現桃園藻礁是經過歷史洗禮的萬年印記，而不是一般灰灰的石頭，學生蔡明翰說，他和一般人一樣，也不懂藻礁為何物？經過一星期的取景拍攝，奔波於觀音新屋兩地，就為了尋找藻礁，學生張羽含也說，參與活動後，才意識到從小生長的桃園有這麼多環境屢遭破壞，深感惋惜。

桃園高中學生走訪龍潭第一街三坑老街探訪，合作寫出當地的導覽手冊，發現三坑老街雖然短短的一條，背後卻很有故事，他們透過訪問老街店家與耆老，用紙筆記錄老街的故事與特色，製作豐富的導覽簡介，並擔任老街導覽志工介紹老街的昔日風華。

其餘團隊分別到桃園大圳、八德埤塘、永安石滬、桃園小烏來、白沙岬燈塔、角板山、大溪老街等地，用高中生的視野與觀察，記錄桃園的土地公文化、水資源、泰雅文化、流浪動物、眷村記憶、大溪神將、石門水庫等特色。

學子知識夢翔計畫成果展，呈現桃園自然、人文風采。（記者李容萍攝）

學子知識夢翔計畫成果展，呈現桃園自然、人文風采。（記者李容萍翻攝）

學子知識夢翔計畫成果展，呈現桃園自然、人文風采。（記者李容萍攝）

學子知識夢翔計畫成果展，呈現桃園自然、人文風采。（記者李容萍翻攝）

學子知識夢翔計畫成果展，市長鄭文燦、教育局局長高安邦與學子座談。（記者李容萍攝）

學子知識夢翔計畫成果展，呈現桃園自然、人文風采。（記者李容萍翻攝）