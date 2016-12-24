| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

研究：吸菸前喝紅酒 可抵銷部分對血管傷害

2016-12-24  21:29

〔即時新聞／綜合報導〕抽菸對人體有害眾人皆知，不過很多人仍無法戒掉抽菸的習慣。最近德國一項研究就發現，如果在抽菸前先喝了紅酒，可以抵消抽菸為血管帶來的部分短期負面影響。

綜合報導指出，德國薩爾蘭大學（University of Saarland）的學者之前對紅酒和香菸間的關連性進行研究。結果發現有證據指出，如果在抽菸前先喝紅酒，可以預防香菸對血管造成的傷害。研究中找來一些人在抽菸前先喝了紅酒，但他們身上的血管內皮細胞、血小板、單核球並沒有受損。

飲用紅酒過去就被認為是種保護心血管的方法，而香菸則容易引起血管、細胞的老化。不過研究指出，對那些偶而抽菸的人而言，抽菸前喝一、兩杯紅酒，可以抵消抽菸為血管帶來的一些短期負面影響。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 德國研究就發現，在抽菸前先喝了紅酒，可以抵消抽菸為血管帶來的一些短期負面影響。（路透）

    德國研究就發現，在抽菸前先喝了紅酒，可以抵消抽菸為血管帶來的一些短期負面影響。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 喝酒 抽菸 紅酒
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：研究：吸菸前喝紅酒 可抵銷部分對血管傷害


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.