研究：吸菸前喝紅酒 可抵銷部分對血管傷害

2016-12-24 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕抽菸對人體有害眾人皆知，不過很多人仍無法戒掉抽菸的習慣。最近德國一項研究就發現，如果在抽菸前先喝了紅酒，可以抵消抽菸為血管帶來的部分短期負面影響。

綜合報導指出，德國薩爾蘭大學（University of Saarland）的學者之前對紅酒和香菸間的關連性進行研究。結果發現有證據指出，如果在抽菸前先喝紅酒，可以預防香菸對血管造成的傷害。研究中找來一些人在抽菸前先喝了紅酒，但他們身上的血管內皮細胞、血小板、單核球並沒有受損。

飲用紅酒過去就被認為是種保護心血管的方法，而香菸則容易引起血管、細胞的老化。不過研究指出，對那些偶而抽菸的人而言，抽菸前喝一、兩杯紅酒，可以抵消抽菸為血管帶來的一些短期負面影響。

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