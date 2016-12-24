反對流浪狗進公園 彰化動物教育園區預算科目被刪

2016-12-24 20:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕刪了！不只是預算刪了，連科目都刪了！彰化縣政府斥資7600萬元在「溪州公園」蓋「可愛動物教育園區」，才剛開工就遭到抗議停工，連同明年的相關預算50萬餘元與科目，也全被縣議會小組刪除；縣議員李俊諭強調，「公園就是公園，不該收容流浪狗」，不是反對興建，而是地點不適合，必須另覓地點。

彰化縣動物防疫所長董孟治強調，明年編列的「可愛動物教育園區」預算，因為尚未蓋好，所以只有編列土地租金、臨時人員費用，預算總數為50萬8000元，如今議會分組審查刪除預算與科目，又做出附帶決議要「另覓地點」，如果無法在溪州公園興建而永久停工，面對包商求償，縣府預計將會損失50萬元。

董孟治強調，明年2月流浪狗「零撲殺」就要上路，目前員林流浪狗中途之家收容約130隻流浪動物，收容上限約為大型犬161隻，明年將採總量管制，一旦額滿就不再收容，將會針對危害比較大、有民眾指認會咬人追車部分，則進行「精準捕捉」，不排除另覓地點，「繼續努力」。

李俊諭表示，不是反對設立可愛動物園區，而是不應該在公園收容流浪狗，尤其是連說明會都沒有開，地方居民等到工程開工才知道，希望在刪除相關預算與科目後，縣府可以辦理工程款預算保留，「另外找地點」重新規劃。

縣府在103年選定「溪州公園」公園區後門旁空地，預計興建佔地1.3公頃的「可愛動物教育園區」，做為動物保護、生命教育講習場地，並規劃收容234隻流浪犬、貓中心，才剛開工就因為遭到抗議，目前停工中。