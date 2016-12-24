高跟鞋走再久都不累！只要一個動作就能找到不腳痛的好鞋！

2016-12-24 20:30

〔iStyle頻道／綜合報導〕購買高跟鞋的當下，大部分的女性都是，大小合適，材質柔軟，樣式喜歡，走起來很舒服就掏錢買了，殊不知一旦逛街，隨著走路時間拉長，腳底就開始隱隱作痛，恨不得買雙拖鞋穿，假如妳沒有掌握買高跟鞋的訣竅，不管再買幾次都會陷在這樣的深淵裡，其實挑選高跟鞋沒那麼難，根據「SHEFINDS」報導，只要利用一個小技巧，不到兩秒妳就能知道這雙鞋走起來舒不舒服，而且就算是購買網拍也能挑到屬於妳的絕佳好鞋！

其實挑高跟鞋的訣竅在於腳底到腳跟的距離，當距離越長，鞋子走起來就會越舒服，理想長度在於3公分以上，主要是因為距離決定鞋子的傾斜度，當距離越短，低於2.5公分以下，就代表著全身的重量越會轉移到腳趾上，走久了當然會非常難受。

在購買新鞋時，請向銷售人員借一把捲尺，實際測量腳底到腳跟的距離，假如妳是網路購買，在不能實際測量的情形下，可以拿同一個網站上，其它款式的高跟鞋做比較，就能盡量避免短距離的鞋款，提高購買好鞋的機會。