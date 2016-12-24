大鵬灣水幕光雕平安夜點亮！ 遊客又驚又喜

大鵬灣水幕光雕秀，平安夜「不期而遇」。（記者陳彥廷攝）

2016-12-24 20:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區去年的遊客人次相較前年就已下滑，沒想到今年還篤定驟減，鵬管處斥資1800萬元，在園內三孔橋旁打造夜間新景點「水幕光雕」，雖尚未完全完工，但今天平安夜遊湖者眾，鵬管處也適巧測試水幕光雕，讓不期而遇的遊客是又驚又喜！

鵬管處去年就已籌備在灣域打造夜間遊湖，企圖將遊客在園區停留時間延長至晚上，在夜間有個新去處，經過1年的籌備，今年底前已不斷測試，猶如七彩霓虹的水幕，是令人引頸期盼，但在橋上只能從側面觀看，難以感受震憾，也等不到鵬管處的正式公開，但今天遊湖遊客卻都能巧遇水幕，為平安夜增色，遊客直呼「太辛運啦」！

「根本是為了慶祝耶誕節吧！」鵬管處平安夜的「巧思」，成遊客今天最大收獲，直呼「鵬管處好貼心！」，遊客小敏就激動表示，網路流傳的消息今天竟在平安夜巧遇，令她「好感動」！是平安夜最大禮物，水幕真的漂亮又震憾！

不過整個水幕光雕秀仍在測試中，據悉此舉係為在有人遊憩觀賞的壓力測試，整個水幕光雕預計明年農曆年除夕前正式「亮相」，成為夜間新去處。

大鵬灣水幕光雕秀，平安夜「不期而遇」。（記者陳彥廷攝）