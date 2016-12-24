「彰北國民運動中心」夯！ 開幕1年服務46萬人次

彰北國民運動中心是中台灣第1家國民運動中心。（記者劉曉欣攝）

2016-12-24 20:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕才開幕1年，彰化縣每3人就有1位縣民去過的地方，答案是5星級的「彰北國民運動中心」！

中台灣首座5星級的「彰北國民運動中心」，位於彰化市建國東路，目前委由中州科大來營運，今天歡慶1歲生日，並推出慶生優惠方案；彰化縣長魏明谷表示，要活就要動，健康最佳良方就是多運動！

彰北國民運動中心執行長陳進貴表示，這1年來累積服務縣民超過46萬人次，其中也包含公益時段提供銀髮族、身心障礙者、低收入戶與學校游泳教學等族群也超過5萬人次，等於全彰化縣每3個縣民就有1人來過該中心，超過預期。

陳進貴表示，全民運動風氣很盛，從該中心服務對象來看，男多於女，最受歡迎的前3名為健身房、游泳池與韻律教室，年齡層以20歲到30歲之間的年輕、學生族群居多，除了彰化市民以外，和美、秀水、花壇，甚至台中烏日、大肚，也有民眾前來使用。

陳進貴指出，目前晚上使用情況相當良好，許多上班族都有下班來運動的習慣，未來將積極開發白天使用族群，希望能夠提昇國民運動中心的使用能量，讓民眾能夠在運動中找到活力。