| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

「彰北國民運動中心」夯！ 開幕1年服務46萬人次

彰北國民運動中心是中台灣第1家國民運動中心。（記者劉曉欣攝）

2016-12-24  20:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕才開幕1年，彰化縣每3人就有1位縣民去過的地方，答案是5星級的「彰北國民運動中心」！

中台灣首座5星級的「彰北國民運動中心」，位於彰化市建國東路，目前委由中州科大來營運，今天歡慶1歲生日，並推出慶生優惠方案；彰化縣長魏明谷表示，要活就要動，健康最佳良方就是多運動！

彰北國民運動中心執行長陳進貴表示，這1年來累積服務縣民超過46萬人次，其中也包含公益時段提供銀髮族、身心障礙者、低收入戶與學校游泳教學等族群也超過5萬人次，等於全彰化縣每3個縣民就有1人來過該中心，超過預期。

陳進貴表示，全民運動風氣很盛，從該中心服務對象來看，男多於女，最受歡迎的前3名為健身房、游泳池與韻律教室，年齡層以20歲到30歲之間的年輕、學生族群居多，除了彰化市民以外，和美、秀水、花壇，甚至台中烏日、大肚，也有民眾前來使用。

陳進貴指出，目前晚上使用情況相當良好，許多上班族都有下班來運動的習慣，未來將積極開發白天使用族群，希望能夠提昇國民運動中心的使用能量，讓民眾能夠在運動中找到活力。

廣告
  • 彰北國民運動中心內有豪華的SPA池。（記者劉曉欣攝）

    彰北國民運動中心內有豪華的SPA池。（記者劉曉欣攝）

  • 踩飛輪是彰北國民運動中心很受歡迎的健身項目。（記者劉曉欣攝）

    踩飛輪是彰北國民運動中心很受歡迎的健身項目。（記者劉曉欣攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 彰化 彰北國民運動中心 彰北運動中心 運動
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：「彰北國民運動中心」夯！ 開幕1年服務46萬人次


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.