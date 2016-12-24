明耶誕假期好天氣 下週二起天氣不穩定

2016-12-24 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，明天（25日）氣溫回升，各地大多為多雲到晴、陽光普照的天氣；而第26號颱風納坦雖不會侵台，但下週二起因為受其外圍水氣影響，台灣天氣將轉不穩定。

中央氣象局指出，因東北季風減弱、水氣偏少，各地大多為多雲到晴、陽光普照的天氣，只有東半部地區及北部山區仍有些局部零星雨。

氣溫方面，清晨各地低溫約在17至20度之間，感受仍偏涼；到了白天各地氣溫回升，以北部及東北部地區較為明顯，氣溫約在24至26度，中南部及花東地區高溫則約在26至28度，而中南部日夜溫差稍大，提醒民眾做好適當的保暖措施。

另外，今年第26號強烈颱風納坦，預測將持續朝西北西方向，往菲律賓移動並進入南海，到了下週二起受其外圍水氣影響，台灣天氣將轉不穩定。

空氣品質方面，馬祖及金門地區AQI（空氣品質指標）為對敏感族群不健康，雲嘉南及高屏地區將達到對所有族群不健康，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。