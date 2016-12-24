竹市感恩晚會 表揚三名城市英雄
2016-12-24 20:10
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2016新竹市感恩季壓軸感恩晚會晚間登場，數千市民在市府廣場前共度平安夜，「城市英雄」陳俊憲、江雲水和楊根棟會中接受表揚，市長林智堅感激城市英雄的付出，更感謝市民兩年來的支持，表示竹市的幸褔仰賴每個市民的守護，「幸福新竹市，感謝有你！」
林智堅頒贈「城市英雄」獎，38歲消防員陳俊憲多次不顧自身生命，把許多人從鬼門關前拉回來； 77歲關帝廟主委江雲水不惜抵押房產買下私娼寮，改建為關帝廟忠義圖書館；85歲的楊根棟更是數十年如一日，細心照料新竹公園數百棵櫻花。
林智堅說，自己真的很幸運，能夠有這個機會擔任市長，為市民「創造幸福」，很多大建設的支票，市民聽多、也聽累了，市府團隊馬上要做的，應該是解決市民迫切需要的問題，不必花大錢，只要是「馬上看的到效益」的、市民殷切期盼的，他馬上去做。
他說明年是新竹市的關鍵「建設年」，市府將如期啟動多項重大建設，包括新竹公園與動物園再生計畫、新竹漁人碼頭、17公里海岸線的賞蟹步道與海山漁港、打造森林城市、站前廣場景觀改造、隆恩圳改造、兒童醫院與關埔小學，他相信竹市的改變一定會令大家耳目一新，讓越來越多的年輕人願意回鄉，找回城市的光榮與驕傲。
林智堅強調，市府團隊絕不辜負大家期待，「因為創造幸福，就是政府最重要的責任」，他始終相信，能夠帶給他人幸福，就是最幸福的人。
竹市護城河耶誕市集明天下午仍在新竹市府後街及世界街口熱鬧展開，有小吉他繪本屋用音樂一起親子共讀，以及現場演唱，還有麋鹿雜耍秀、薑餅人互動打卡送好禮、雪橇叮叮車環河畔、美食胖卡車，有美食、創意小品、手作等耶誕文創市集，市府邀請市民到護城河感受過節歡樂氣氛與美好。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 納粹變裝案 光復中學優質高中認證、補助款飛了
- 幫阿母腳底按摩 收容人臉上分不清是淚是汗
- 瑪利歐酷跑夯！任天堂承諾 未來每年推3種手遊
- 恆春古城門將「亮」相 小小導覽員帶你文化遊
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 陳妍希產後5天 素顏照秀好氣色
- 這個社區入口意象「超萌」 社區民眾：真是「水噹噹」
- 湖口》和興鎮搭「愛玉廊道」 自製可食地景
- 一例一休新制上路 國道客運喊漲 首都開第１槍
- 推廣保育 淺山動物報佳音
- NBA》狂！公牛中鋒出肘 一次撂倒兩個人（影音）
- 自由廣場》這個愛國組織無法管？
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 我F16曾攔共機進領空 傳中嗆「蔡大小姐發威了」
- 粉絲撞臉阿信出沒小巨蛋 神複製圓眼貓嘴相似度99％
- TWICE化身人體聖誕樹 子瑜一枝獨秀
- 就職2週年 林右昌︰解決打死結舊案
- 光復中學聲明：對社會大眾鄭重道歉
- 日職》陽岱鋼的台灣記者會 日媒：福山雅治等級
- 學校申辦輔具 李文煥行政不吃力
- 談國旅卡新制 張景森貼文掀論戰
- （影音）邵雨薇手作耶誕甜點 男友吃完記得先誇獎！
- 溫網金牌手出院 親友團聚更療癒
- 全台首家LINE咖啡館 熊大妹萌樣誘客
- 護盲保溫杯 科大生拿金牌
- 新北首位消防女分隊長 力扛壯漢 不讓鬚眉
- 林萬億：18％分年砍 最晚6年退場
- 郭泓志當總教練 「喬」先發名單喬很久
- 棒球》高志綱捐運動襪 給花蓮縣三民國中棒球隊
- 高市吸毒人口田野調查 服務業比例達4成
- 國共對話》面對川普當家 陳鎮湘籲兩岸冷靜理性
- 自由限時批》國安法，安在哉！
- 德州撲克賭場藏身飛鏢BAR 「生人止步」難逃警網
- 學生模仿納粹 以色列駐台代表：震驚與遺憾
- 美國13歲女童 破壞冷氣機救弟妹逃出火場
- 屏東瑪家1登山客摔傷 救援人員擔架抬下山
- 柯文哲想再戰台北市長 柯媽：才做多久就想連任
- NBA》天兵麥基又一力作 這次連聯盟總裁都認錯？
- 開名車違停吸毒 拒檢撞警起訴
- 高雄小港液態瓦斯車翻覆 駕駛輕傷
- 挺同婚被罷免 黃國昌：不因壓力有所改變
- 6年招牌節目 《小燕之夜》確定收攤
- 男子散布少女不雅照 法官認有悔意判緩刑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：竹市感恩晚會 表揚三名城市英雄
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分