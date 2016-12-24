竹市感恩晚會 表揚三名城市英雄

2016-12-24 20:10

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2016新竹市感恩季壓軸感恩晚會晚間登場，數千市民在市府廣場前共度平安夜，「城市英雄」陳俊憲、江雲水和楊根棟會中接受表揚，市長林智堅感激城市英雄的付出，更感謝市民兩年來的支持，表示竹市的幸褔仰賴每個市民的守護，「幸福新竹市，感謝有你！」

林智堅頒贈「城市英雄」獎，38歲消防員陳俊憲多次不顧自身生命，把許多人從鬼門關前拉回來； 77歲關帝廟主委江雲水不惜抵押房產買下私娼寮，改建為關帝廟忠義圖書館；85歲的楊根棟更是數十年如一日，細心照料新竹公園數百棵櫻花。

林智堅說，自己真的很幸運，能夠有這個機會擔任市長，為市民「創造幸福」，很多大建設的支票，市民聽多、也聽累了，市府團隊馬上要做的，應該是解決市民迫切需要的問題，不必花大錢，只要是「馬上看的到效益」的、市民殷切期盼的，他馬上去做。

他說明年是新竹市的關鍵「建設年」，市府將如期啟動多項重大建設，包括新竹公園與動物園再生計畫、新竹漁人碼頭、17公里海岸線的賞蟹步道與海山漁港、打造森林城市、站前廣場景觀改造、隆恩圳改造、兒童醫院與關埔小學，他相信竹市的改變一定會令大家耳目一新，讓越來越多的年輕人願意回鄉，找回城市的光榮與驕傲。

林智堅強調，市府團隊絕不辜負大家期待，「因為創造幸福，就是政府最重要的責任」，他始終相信，能夠帶給他人幸福，就是最幸福的人。

竹市護城河耶誕市集明天下午仍在新竹市府後街及世界街口熱鬧展開，有小吉他繪本屋用音樂一起親子共讀，以及現場演唱，還有麋鹿雜耍秀、薑餅人互動打卡送好禮、雪橇叮叮車環河畔、美食胖卡車，有美食、創意小品、手作等耶誕文創市集，市府邀請市民到護城河感受過節歡樂氣氛與美好。