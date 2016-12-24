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八斗子車站28日復駛 海科館推優惠

2016-12-24  19:24

〔記者林欣漢／基隆報導〕有北台灣多良車站美名的基隆八斗子車站，今天確定將於28日正式復駛，車站見證台灣礦業興衰的歷史，為基隆、瑞芳交界增添亮點；海科館也更新特展並推出一系列優惠活動。

為了運輸燃煤，台鐵興建深澳線從基隆連接瑞芳及水湳洞，隨著台二線北部濱海公路開通、深澳火力發電廠停機，深澳線也於9年前停駛，直到3年前海科館開館後，平溪線才重新串連深澳線，復駛到海科館站。

依山傍海的八斗子車站，與望海巷僅相隔一條台二線，被譽為「最美的臨海支線」，媲美台東多良車站，台鐵彩繪列車也都會停在八斗子車站等候發車，美麗畫面常吸引民眾搶拍，得知八斗子車站將於28日復駛，地方都表示樂觀其成，期盼帶來觀光效益。

迎接八斗子車站復駛，海科館昨天更新特展「聽水的故事」，讓民眾認識水知識，多款有趣的互動設備，可以動手操作實際體驗，了解水的原理及奧妙，以及水資源的重要，展期至明年4月9日。

海科館公關吳翎禎表示，耶誕連假有全國12歲以下兒童及基隆市民免費進館優惠，元旦連假全國民眾中午前進館免費參觀，明、後兩天除了餐飲、門票優惠，還有「北火小子」帶動跳、兒童薑餅人手作DIY等活動，邀請大家一起熱鬧過耶誕。

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  • 基隆八斗子車站將於28日啟用。（記者林欣漢攝）

    基隆八斗子車站將於28日啟用。（記者林欣漢攝）

  • 基隆八斗子車站被譽為「最美的臨海支線」，將於28日啟用。（記者林欣漢攝）

    基隆八斗子車站被譽為「最美的臨海支線」，將於28日啟用。（記者林欣漢攝）

  • 依山傍海的八斗子車站，媲美台東多良車站。（記者林欣漢攝）

    依山傍海的八斗子車站，媲美台東多良車站。（記者林欣漢攝）

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