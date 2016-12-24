台北耶誕創意嘉年華 現場小朋友嗨翻

「熊讚」也到現場跟小朋友舉行有獎徵答活動。（記者聶瑋齡攝）

2016-12-24 20:01

〔記者聶瑋齡／台北報導〕今台北市商業處與台北101，在「台北繽紛耶誕季」耶誕市集舉行「耶誕創意嘉年華」活動，由YOYO櫻桃姊姊與月亮姊姊、「熊讚」暖場，現場吸引上百位小朋友參加，耶誕氣氛歡樂。

YOYO櫻桃姊姊與月亮姊姊魅力無法擋，在史特拉斯耶誕市集的舞台區跟參加活動的小朋友互動、帶動唱「捏泥巴」 現場小朋友一同跟著唱、跳，小朋友嗨翻。另世大運的吉祥物「熊讚」也到現場跟小朋友舉行有獎徵答活動，受到現場大小朋友的熱烈歡迎。

今天現場也有罕見疾病的小朋友一同出席，北市商務處贈小朋友每人一個耶誕禮物，現場感受到耶誕節的溫暖，在101廣場暖場後，遊行隊伍即開始鳴笛出發。