恆春古城門將「亮」相 小小導覽員帶你文化遊

2016-12-24 20:07

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣政府及文化藝術基金會合作，農曆年後將陸接續點亮恆春4個古城門，今天下午專屬古城的小小導覽員從副縣長吳麗雪手下接下旗幟後正式成軍。

小小導覽員「大寶」在日前發生不慎墜樓意外事件的西門前侃侃而談，指清朝曾因自盡卻意圖誣賴他人致冤獄或謀利的惡例，因而在城門前公告刑罰止歪風的「嚴禁自盡圖賴碑」，還上演「時代劇」，搏得現場滿堂采。

醞釀多時的點亮恆春古城計畫，農曆年將率先點亮西門城再逐步環城「亮相」，在屏南半島創造魅力地景，而除硬體工程，縣政府更關注軟體發展，今年度和中強光電文化藝術基金會、恆春鎮公所、恆春國小、屏南社大攜手合作推動「點亮恆春教育扎根計畫」，讓在地民眾參與傳承恆春文化，已陸續完成古城小小導覽員與社大導覽員培訓、導覽手冊與感光教案研發，進而建構在地多元知識延伸。

副縣長吳麗雪表示，屏東觀光以文化、農產、原民及客家等不同領域為立基發展，全縣所有的人文地景農產都是觀光的內涵底蘊，感謝中強光電基金會長期蹲點，挹注恆春140餘年的古城「全新感受」的資源及專業，古城將成全國指標性的魅力夜景，除吸引遊客夜間停留，並締造城鎮發展與古蹟共榮典範，成官民合作活化文資創舉，期各地的光雕「點亮」屏東觀光。

中強光電文化藝術基金會執行長徐芳筠則說，進駐恆春三年，不光是點亮硬體，更透過導覽培訓與學校課程向下扎根，從孩子影響大人，匯聚守護發展的力量。所謂「感光」就是感受在地自己的光，從感知力的啟動，進而認識自己、關心環境。

「自盡可不得圖賴！」小小導覽員們在「嚴盡自盡圖賴碑」前上演另類「時代劇」，導覽員「大寶」侃侃而談，他說，早年自殺率高，有死者家屬聽信挑撥，竟告官誣賴他人謀害藉以斂財甚至冤獄，用過世親屬誣陷他人、謀利喪盡天良，清廷在全台城門旁都設置「嚴禁自盡圖賴碑」召告將嚴刑竣罰，而全台保留最完整的碑就屬恆春古城，也成引人入勝的文化觀光古蹟。

有條不紊的導覽獲得觀眾好評，原來訓練來自屏南社大，除既有的成人導覽員及生態導覽課程之外，還增加古城人文為主題的光影導覽課程，並徵召10到14歲的古城小小導覽員，透過課程培養孩子對在地的了解，也同時訓練表達與自信心，設計出自己心目中最理想的導覽路線。

小小導覽員於12月正式對外開放實習導覽預約，多場早已額滿獲迴響。中強光電文化藝術基金會也編撰兒童導覽手冊，整合活潑又具深度的文化資訊，推廣恆春深度文化旅遊。