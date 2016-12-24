| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

「餐飲界奧斯卡」遠東餐廚達人賽 上百選手今初賽

參賽選手積極應賽，期許奪得佳績。（記者李忠憲攝）

2016-12-24  18:52

〔記者李忠憲／台中報導〕台中弘光科技大學今天廚師如雲，原來是舉辦素有「餐飲界奧斯卡」美譽的遠東餐廚達人賽，上百位選手每5人一組，進行初賽，其中不乏國際賽事大獎得主。主辦單位表示，今年比賽以「輕‧食尚」為主題，呼應低碳飲食風潮，減少碳排放、「從食做起」就能善盡地球公民的角色。

遠東餐廚達人賽已進入第10屆，歷年已累積近2千人次青年選手角逐今年比賽以「輕‧食尚」為主題，呼應低碳飲食風潮，也回應聯合國2016年國際豆類年口號「提供豐富營養，促進可持續發展（nutritious seeds for a sustainable future）」，倡導使用對人體與自然有益的「可持續」的食材。

主辦單位表示，今年參賽隊伍實力堅強，包括曾奪得國際賽事大獎的張家峰、儲備國手黎惠婷、外場好手黃暄茹、曾2度拿下初賽冠軍的王雅萱等，高手如雲。

張家峰說，回憶六年前他剛進入餐飲系，懵懂誤闖2010遠東餐廚達人賽，一群高中生被比賽內容與氣氛「嚇得不知所措」，經歷一場震撼教育。這幾年身經百戰後，決定把握最後的年齡限制，回鍋參賽，找來黎惠婷等高手搭擋，強勢爭取最高榮譽。

王雅萱則說，當年團隊因採買失誤鍛羽而歸，今年與同校朋友組隊，隊名叫做「Being again」，呼應隊員間是「昔日對手、今日戰友」的組合。希望與各界戰友激盪出更多火花。

遠東餐廚達人賽廚藝評審長劉冠麟表示，遠東餐廚達人賽每年呼應時事，設定議題，帶領年輕選手與國內餐飲院校，重新省思餐飲服務教育的本質，除讓每道料理都能讓顧客感受到用心與安全，也能提昇國內餐飲的水準，讓國內服務業與國際接軌。

廣告
  • 參賽選手紛紛拿出實力，希望奪得冠軍。（記者李忠憲攝）

    參賽選手紛紛拿出實力，希望奪得冠軍。（記者李忠憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廚藝 弘光科技大學 遠東餐廚達人賽 餐飲界奧斯卡
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：「餐飲界奧斯卡」遠東餐廚達人賽 上百選手今初賽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.