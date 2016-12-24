「餐飲界奧斯卡」遠東餐廚達人賽 上百選手今初賽

參賽選手積極應賽，期許奪得佳績。（記者李忠憲攝）

2016-12-24 18:52

〔記者李忠憲／台中報導〕台中弘光科技大學今天廚師如雲，原來是舉辦素有「餐飲界奧斯卡」美譽的遠東餐廚達人賽，上百位選手每5人一組，進行初賽，其中不乏國際賽事大獎得主。主辦單位表示，今年比賽以「輕‧食尚」為主題，呼應低碳飲食風潮，減少碳排放、「從食做起」就能善盡地球公民的角色。

遠東餐廚達人賽已進入第10屆，歷年已累積近2千人次青年選手角逐今年比賽以「輕‧食尚」為主題，呼應低碳飲食風潮，也回應聯合國2016年國際豆類年口號「提供豐富營養，促進可持續發展（nutritious seeds for a sustainable future）」，倡導使用對人體與自然有益的「可持續」的食材。

主辦單位表示，今年參賽隊伍實力堅強，包括曾奪得國際賽事大獎的張家峰、儲備國手黎惠婷、外場好手黃暄茹、曾2度拿下初賽冠軍的王雅萱等，高手如雲。

張家峰說，回憶六年前他剛進入餐飲系，懵懂誤闖2010遠東餐廚達人賽，一群高中生被比賽內容與氣氛「嚇得不知所措」，經歷一場震撼教育。這幾年身經百戰後，決定把握最後的年齡限制，回鍋參賽，找來黎惠婷等高手搭擋，強勢爭取最高榮譽。

王雅萱則說，當年團隊因採買失誤鍛羽而歸，今年與同校朋友組隊，隊名叫做「Being again」，呼應隊員間是「昔日對手、今日戰友」的組合。希望與各界戰友激盪出更多火花。

遠東餐廚達人賽廚藝評審長劉冠麟表示，遠東餐廚達人賽每年呼應時事，設定議題，帶領年輕選手與國內餐飲院校，重新省思餐飲服務教育的本質，除讓每道料理都能讓顧客感受到用心與安全，也能提昇國內餐飲的水準，讓國內服務業與國際接軌。