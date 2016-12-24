防患未然 新營消防隊演練太陽能板火警救災

新營消防員抵達裝設太陽能板的屋頂，就定位演練。（記者楊金城攝）

2016-12-24 19:07

〔記者楊金城／台南報導〕台北市曾發生罕見的太陽能板火警事故，台南市消防局責成基層分隊熟悉太陽能板火警如何救災，新營消防分隊下午在裝有「陽光屋頂」太陽能版的新營角帶里、東興里活動中心、新營警分局演練太陽能光電系統搶救，避免消防員感電和能快速撲滅火警，演練逼真。

一接到太陽能板發生火警後，消防車組迅速抵達現場，除演練中繼供水，消防員搶救破壞、排煙，水線也深入建物內部佈線，避免火勢蔓延。

消防小隊長劉明生說，太陽能板光電系統如果發生火警，第一時間須排除是否感電再撲滅火警。

為避免此類建築物造成救災人員傷害，消防署也已訂定「消防機關搶救裝設太陽光電發電設備火災指導原則」，供各消防機關平時救災整備及災時搶救注意事項之參考。