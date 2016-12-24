北門3大古蹟 平安夜「亮起來」

台北市長柯文哲24日晚間出席「點亮北門、耀輝臺北關」點燈活動，藉由燈光，重塑北門周邊的古蹟景觀。（記者羅沛德攝）

2016-12-24 18:48

〔記者張凱翔／台北報導〕今日平安夜北市府為「西區門戶計畫」內的北門、台北郵局和鐵道博物館3座古蹟點燈，讓市民在北門周遭景觀廣場設計工程期間也能在夜間一睹古蹟風采，台北市長柯文哲說，北市府沒有什麼耶誕禮物給市民，但希望幫北門周遭古蹟點燈之後，能給市民帶來平安夜的「小確幸」。

柯文哲表示，北市府非常重視「西區門戶計畫」，但忠孝西路、延平北路交界的「交八廣場」景觀設計工程要等到明年6月才會完工，他和副市長林欽榮討論之後覺得不能讓市民等那麼久，因此決定先在今年平安夜幫3座古蹟點燈，讓市民在施工期間也能欣賞古蹟夜間風采，不過連他自己都不知道燈打起來會是什麼樣子，因此也很期待。

北市都發局表示，為了在施工期間讓北門能夠更美觀，到明年6月之前北門和台北郵局每晚都會點燈，但台鐵的鐵道博物館只有今晚配合點燈，未來不會再亮；因此現在「光雕」只是臨時性的措施，必須等景觀廣場設計工程完工、永久路型調整確定下來後才會有永久的光環境。

北市工務局表示，到明年6月前北門燈亮時間會和路燈同步，北門郵局燈光和交通大學協議過後會從晚間7時亮到9時，台鐵鐵道博物館只有平安夜點亮。

負責景觀廣場設計工程的建築師徐裕健表示，北門周遭廣場設計意象會以台北城走向現代化的歷史發展為敘事軸線，會以唭哩岸石鋪面重現北門城牆軌跡，並以樟樹、茶花和茄苳作為周遭道路植栽，以日治時期的台灣產業，象徵台北城邁入現代化

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台北市長柯文哲（中）24日晚間出席「點亮北門、耀輝臺北關」點燈活動，藉由燈光，重塑北門周邊的古蹟景觀。（記者羅沛德攝）