台灣百合復育 八斗子明春重現盛開美景

基隆潮境公園今日有一場台灣百合復育活動，為了來春可以看見百合盛開的美景，有親子一同種下台灣百合。（記者林欣漢攝）

2016-12-24 18:26

〔記者林欣漢／基隆報導〕夕照與百合花，是民眾到基隆八斗子難忘與鍾情的景致，國立海洋科技博物館與八里掩埋場今天合辦台灣百合復育活動，在潮境公園內種下上百株百合花苗，期待明年3、4月就能見到台灣百合盛放美景。

八里垃圾掩埋場技工李舜傑表示，台灣百合的生命力很強韌，從海邊到3000公尺高的合歡山中，都能看到她的身影，放眼全世界，也只有台灣百合有這種特性，是在艱困環境中力求生存的象徵。

海科館表示，早年隨處都可見到台灣百合，近年來因開發及環境破壞，只剩部分陡峭山坡才能見到她的零星身影，再不種植復育，下一代可能就再也看不到，十分可惜，今年首度和八里垃圾掩埋場共同合作辦理百合花復育親子共學體驗活動，期許來年台灣百合能再度於東北角盛放，重現美好回憶。

在李舜傑解說及帶領下，約70對親子認識台灣百合的特性、種植訣竅，並在潮境公園種下百合種苗，小朋友種出心得，一株接一株欲罷不能，童言童語地說，「百合要平安長大哦。」

種完百合花後，親子們也順道前往潮境工作站，認識小丑魚、珊瑚復育工作，也到復育公園遊覽近期火紅的潮藝術作品「掃把救星」，收穫滿滿。

海科館表示，巨大掃把豎立於曾經是垃圾掩埋場的復育公園中，是創作者對環境現況的省思，藉此提醒民眾保護海洋的重要性。

對許多孩子來說，這可能是他人生第一次親下植下一株植物，手法不熟練沒關係，家長在一旁協助，親子關係更甜蜜。（記者林欣漢攝）

雖然小小孩不一定當過園丁，不過對他們來說，挖土這件事可不陌生，種下台灣百合種苗的架式十足。（記者林欣漢攝）