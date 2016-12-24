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大象溜滑梯老舊傷人 市府補助90萬速修

2016-12-24  18:21

〔記者黃鐘山／台中報導〕龍井區龍山國小學童玩大象溜滑梯受傷，市議員楊典忠與立法院副院長蔡其昌服務處秘書林迺潘前往會勘，校長張素蓉實地模擬溜滑梯防護設備不足，滑道窄小、破損等，楊典忠要求教育局儘速修復。教育局說，決定補助90萬元改善。

林迺潘說，民眾陳情龍山國小學童在下課時間到大象溜滑梯遊玩，因為溜滑梯老舊部分龜裂，滑到底部凹槽地面缺乏軟墊，學童常撞到下背部與尾椎，學童用力過大則易受傷。林迺潘與楊典忠前往會勘時，張素蓉校長當場實地模擬，發現溜滑梯防護設備不足等問題。

楊典忠指出，台中市近2年學生校園運動或遊戲受傷通報高達達290件，部分原因為遊戲器材老舊破損，所以教育局每年都會編列經費進行校園遊具汰換與修復，去年核定編列金額為554萬元，今年截至9月補助學校整建遊戲器材經費有473萬元。

楊典忠強調，校園遊具是學童課餘時間運動遊戲最常使用的校園器材，定期設備維護保養馬虎不得，稍有疏忽就會讓童年回憶變成校園安全隱憂，建議市府應寬列預算為學童做好安全把關。

教育局說，為讓學童玩得開心、安全，已要求各校設立專責人員定期確實檢核遊戲設施，發現缺失即刻改善。為了解學校遊戲器材狀況，也派員進行總體檢，發現有急迫性危險，即要求學校進行緊急處置。教育局也將逐年協助學校汰換不合宜遊戲器材，維護校園安全。

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  • 張素蓉校長實地模擬溜滑梯，發現防護設備不足、滑道窄小、破損等問題。（記者黃鐘山攝）

    張素蓉校長實地模擬溜滑梯，發現防護設備不足、滑道窄小、破損等問題。（記者黃鐘山攝）

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