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促進親子互動 雲林官邸兒童館辦祖孫手作創意賽

全家通力合作，完成作品。（記者詹士弘攝）

2016-12-24  18:10

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林官邸兒童館為促進親子互動，今天舉辦第一屆祖孫手作創意賽，由專業木作技師指導，三代同堂發揮創意，組裝出不同造型木製耶誕樹，還有有民眾遠從南投來參加。

兒童館表示，為鼓勵老人家走出家庭參與活動，也增加祖孫之間的親情及互動，規劃了祖孫手作創意賽，在指導老師示範下，每個參與家庭通力合作，組裝出自己心目中的耶誕樹，作品有的強調多元功能、有強調細緻的裝飾、有的造型特殊，各有各的特色。

每個家庭創作過程都不一樣，有家庭是孫子負責動口出主意，阿嬤動手做工藝；有的家庭是成員各司其職，通力合作，過程很有趣，也拉近彼此間的距離，忘記年齡及輩份間的差距。

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