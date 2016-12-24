古董三輪跑車 現身北港吸睛

「保時捷」三輪古董跑車。（記者黃淑莉攝）

2016-12-24 18:00

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林北港圓環附近一家咖啡館今天開幕，業者的父親是古董車愛好者，收藏數十輛造型特殊的古董車，特別在店外展示多部罕見古董車，其中一輛「保時捷」三輪跑車造型特殊，吸引許多民眾圍觀。

31歲陳政哲從喜歡喝咖啡愛上咖啡，後來一頭栽進咖啡世界，拜師學認識咖啡豆、烘焙、沖煮，為了讓家鄉愛喝咖啡的人能喝到更好精品咖啡，在北港開咖啡館。

陳政哲的父親陳景賢支持兒子創業，特別搬出自己收藏多年的多部古董車在咖啡店外展示，今天展示4輛車，「保時捷」三輪跑車是陳景賢拜託好友割愛，整部車從國外進口、偉士牌「鴨母車」整部烤成白色。

另外在店外路旁佔有一部寫有店名的小車子，看似玩具車，陳景賢說，這是早期日本流行的「買菜車」，雖只有50CC，零件跟汽車一模一樣；另一部藍色則是600 CC的日本釣魚車。