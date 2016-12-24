| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

古董三輪跑車 現身北港吸睛

「保時捷」三輪古董跑車。（記者黃淑莉攝）

2016-12-24  18:00

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林北港圓環附近一家咖啡館今天開幕，業者的父親是古董車愛好者，收藏數十輛造型特殊的古董車，特別在店外展示多部罕見古董車，其中一輛「保時捷」三輪跑車造型特殊，吸引許多民眾圍觀。

31歲陳政哲從喜歡喝咖啡愛上咖啡，後來一頭栽進咖啡世界，拜師學認識咖啡豆、烘焙、沖煮，為了讓家鄉愛喝咖啡的人能喝到更好精品咖啡，在北港開咖啡館。

陳政哲的父親陳景賢支持兒子創業，特別搬出自己收藏多年的多部古董車在咖啡店外展示，今天展示4輛車，「保時捷」三輪跑車是陳景賢拜託好友割愛，整部車從國外進口、偉士牌「鴨母車」整部烤成白色。

另外在店外路旁佔有一部寫有店名的小車子，看似玩具車，陳景賢說，這是早期日本流行的「買菜車」，雖只有50CC，零件跟汽車一模一樣；另一部藍色則是600 CC的日本釣魚車。

廣告
  • 偉士牌古董車。（記者黃淑莉攝）

    偉士牌古董車。（記者黃淑莉攝）

  • 多年前日本的買菜車。（記者黃淑莉攝）

    多年前日本的買菜車。（記者黃淑莉攝）

  • 日本的釣魚車。（記者黃淑莉攝）

    日本的釣魚車。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三輪車 古董車
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：古董三輪跑車 現身北港吸睛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.